Уфологи создали интерактивную карту «вторжений НЛО» на Землю

Нью-Йорк, 23 ноября. Убежденные в существовании НЛО и регулярных «вторжений инопланетян» уфологи создали интерактивную карту, на которую каждый может нанести отметку о виденной им «летающей тарелке», прикрепив фотографию или видео. Проект UFO Stalker собирает подобные сообщения со всего мира, однако в настоящее время интерактивная карта «посещений пришельцев» получает данные в первую очередь из США и Великобритании.

Примечательны счетчики, расположенные под картой. За время существования проекта в UFO Stalker сообщили о почти 84 тысячах случаев наблюдения НЛО — от Австралии до Аляски. Только за прошлую неделю пользователи сообщили о 82 случаях «вторжения из космоса» — впрочем, это на 15% меньше, чем на позапрошлой неделе. Многие пользователи присылают и фотографии замеченных объектов. Немало подобных сообщений поступает и из России.