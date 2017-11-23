Сегодня в Сети: Трамп нарушил традицию на День благодарения, Акинфеев закрыл эпоху мемов
Сегодня в Интернете, 23 ноября. Трамп нарушил традицию на День благодарения. ЦСКА — «Бенфика»: Акинфеев завершил «эпоху» мемов про свои неудачи в ЛЧ. Светская львица Пэрис Хилтон приписала себе изобретение селфи из-за давнего фото с Бритни Спирс.
День благодарения в США
В Соединенных Штатах в течение двух дней отмечается один из самых любимых и популярных праздников — День благодарения, который американцы традиционно начинают праздновать в последний четверг ноября. Это праздник в память о божьих милостях, благодаря которым (а также помощи местных индейцев) первым переселенцам-пуританам из Плимутской колонии удалось пережить голодную зиму 1621 года.
В США есть давняя традиция — перед Днем благодарения президент проводит торжественную церемонию помилования одной из двух индеек (вторая предназначена для праздничного стола). Однако накануне президент США Дональд Трамп, проводя традиционную церемонию в Белом доме, нарушил эту традицию и помиловал сразу двух индеек, которых нарекли Драмстик и Уишбоун. Теперь эти птицы будут доживать свой век в покое и сытости, а на праздничный стол пойдет какая-то неизвестная безымянная индейка.
На церемонии присутствовала и первая леди США Мелания Трамп, которая как всегда поразила собравшихся элегантным нарядом.
Дональд Трамп вел практически прямой репортаж через свой знаменитый Twitter
Today, we continued a wonderful American Tradition at the White House. Drumstick and Wishbone will live out their days in the beautiful Blue Ridge Mountains at Gobbler’s Rest...
«Сегодня мы продолжали замечательную американскую традицию в Белом доме. Драмстик и Уишбоун проведут свои дни в прекрасных горах Голубого хребта», — написал он накануне.
А 23 ноября Трамп отметил традицию американцев на День благодарения отправляться к своим близким, чтобы отметить праздник в кругу семьи.
51 Million American to travel this weekend — highest number in twelve years (AAA). Traffic and airports are running very smoothly!
«51 миллион американцев путешествуют в эти выходные — наибольшее число за двенадцать лет. Трафик и аэропорты работают очень гладко!» — написал Трамп.
ЦСКА — «Бенфика» 2:0
ЦСКА в домашнем матче всухую обыграл португальскую «Бенфику» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, армейцы вплотную приблизились к выходу в плей-офф ЛЧ, сообщает «Газета.ру».
Отстоявший «на ноль» вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, наконец-то прервал свою 11-летнюю серию с пропущенными мячами в Лиге чемпионов, чему пользователи соцсетей обрадовались, кажется, даже больше, чем победе армейцев.
Неудачная серия Акинфеева давно уже стала темой интернет-мемов: предыдущий сухой матч в ЛЧ у него был аж 1 ноября 2006 года в гостевом матче с лондонским «Арсеналом». Новое поколение поклонников ЦСКА от души порадовалось за успех вратаря.
Пэрис Хилтон пошутила, что изобрела селфи
Актриса и фотомодель Пэрис Хилтон несколько дней назад опубликовала в своем Twitter фото с Бритни Спирс от 2006 года, снабдив такой подписью:
«11 лет назад в этот день мы с Бритни изобрели селфи!»
Пользователи Twitter вот уже несколько дней шутят над Хилтон, заваливая ее аккаунт старыми фотографиями знаменитостей, которые, по мнению комментаторов, «изобрели» селфи гораздо раньше.