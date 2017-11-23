Сегодня в Сети: Трамп нарушил традицию на День благодарения, Акинфеев закрыл эпоху мемов

Сегодня в Интернете, 23 ноября. Трамп нарушил традицию на День благодарения. ЦСКА — «Бенфика»: Акинфеев завершил «эпоху» мемов про свои неудачи в ЛЧ. Светская львица Пэрис Хилтон приписала себе изобретение селфи из-за давнего фото с Бритни Спирс.

День благодарения в США

В Соединенных Штатах в течение двух дней отмечается один из самых любимых и популярных праздников — День благодарения, который американцы традиционно начинают праздновать в последний четверг ноября. Это праздник в память о божьих милостях, благодаря которым (а также помощи местных индейцев) первым переселенцам-пуританам из Плимутской колонии удалось пережить голодную зиму 1621 года.

Today, we continued a wonderful American Tradition at the White House. Drumstick and Wishbone will live out their days in the beautiful Blue Ridge Mountains at Gobbler’s Rest... pic.twitter.com/fsS8B8f5UR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2017

В США есть давняя традиция — перед Днем благодарения президент проводит торжественную церемонию помилования одной из двух индеек (вторая предназначена для праздничного стола). Однако накануне президент США Дональд Трамп, проводя традиционную церемонию в Белом доме, нарушил эту традицию и помиловал сразу двух индеек, которых нарекли Драмстик и Уишбоун. Теперь эти птицы будут доживать свой век в покое и сытости, а на праздничный стол пойдет какая-то неизвестная безымянная индейка.

На церемонии присутствовала и первая леди США Мелания Трамп, которая как всегда поразила собравшихся элегантным нарядом.

Preparations are underway to celebrate the holidays at the @WhiteHouse! pic.twitter.com/N5qZ1NP8ez — Melania Trump (@FLOTUS) November 22, 2017

Дональд Трамп вел практически прямой репортаж через свой знаменитый Twitter

Today, we continued a wonderful American Tradition at the White House. Drumstick and Wishbone will live out their days in the beautiful Blue Ridge Mountains at Gobbler’s Rest...

«Сегодня мы продолжали замечательную американскую традицию в Белом доме. Драмстик и Уишбоун проведут свои дни в прекрасных горах Голубого хребта», — написал он накануне.

А 23 ноября Трамп отметил традицию американцев на День благодарения отправляться к своим близким, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

51 Million American to travel this weekend — highest number in twelve years (AAA). Traffic and airports are running very smoothly!

«51 миллион американцев путешествуют в эти выходные — наибольшее число за двенадцать лет. Трафик и аэропорты работают очень гладко!» — написал Трамп.

51 Million American to travel this weekend - highest number in twelve years (AAA). Traffic and airports are running very smoothly! @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2017

ЦСКА — «Бенфика» 2:0

ЦСКА в домашнем матче всухую обыграл португальскую «Бенфику» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, армейцы вплотную приблизились к выходу в плей-офф ЛЧ, сообщает «Газета.ру».

Отстоявший «на ноль» вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, наконец-то прервал свою 11-летнюю серию с пропущенными мячами в Лиге чемпионов, чему пользователи соцсетей обрадовались, кажется, даже больше, чем победе армейцев.

FT CSKA Moscow 2 Benfica 0. Igor Akinfeev keeps a @ChampionsLeague clean sheet for the first time in 11 years. CSKA have secured at least third place in their group. Benfica out of Europe. #UCL #CSKASLB #ЦСКАБенфика pic.twitter.com/RDVzeI8Dem — Football 24/7 (@foetball247) November 22, 2017

Каким был мир на момент начала серии Игоря Акинфеева. Ровно 11 лет и 21 день назад????????????#ЦСКАБенфика pic.twitter.com/bBqTOAwTIi — Рипсиме геворян (@Ripso83) November 23, 2017

Неудачная серия Акинфеева давно уже стала темой интернет-мемов: предыдущий сухой матч в ЛЧ у него был аж 1 ноября 2006 года в гостевом матче с лондонским «Арсеналом». Новое поколение поклонников ЦСКА от души порадовалось за успех вратаря.

Igor Akinfeev has finally kept a clean sheet! #ЦСКАБенфика pic.twitter.com/GRZqdoLX3o — Lotfi Wada (@LotfiWada) November 22, 2017

Пэрис Хилтон пошутила, что изобрела селфи

Актриса и фотомодель Пэрис Хилтон несколько дней назад опубликовала в своем Twitter фото с Бритни Спирс от 2006 года, снабдив такой подписью:

«11 лет назад в этот день мы с Бритни изобрели селфи!»

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J — Paris Hilton (@ParisHilton) November 19, 2017

Пользователи Twitter вот уже несколько дней шутят над Хилтон, заваливая ее аккаунт старыми фотографиями знаменитостей, которые, по мнению комментаторов, «изобрели» селфи гораздо раньше.

1934 selfie stick, Frank Sinatra, Jacqueline Kennedy, Linda McCarthy pic.twitter.com/ZwzflUqE9C — Lassitude (@jen98a) November 19, 2017

Paul McCartney 1959. Sorry Paris ????‍♂️ pic.twitter.com/Tl7lraDFcI — Jacob Kai (@JacobKai13) November 20, 2017