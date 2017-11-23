В Совфеде объяснили желание США остаться в Сирии после разгрома ИГИЛ

Соединенные Штаты Америки намерены сохранить свое присутствие в Сирии даже после разгрома запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Американцам необходимо свергнуть действующего президента и ввергнуть Сирию в хаос. Для них распад страны важнее судеб простого народа, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как отмечает американское издание, Вашингтон будет и дальше заниматься поддержкой арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF). При этом вывод военного контингента США, по мнению источников Washington Post, якобы будет гарантировать «политическое выживание» президента Башара Асада, что, по сути, ознаменует «победу Ирана». А этого Соединенным Штатам допускать нельзя, поэтому они намерены учредить на севере страны новую местную власть, независимую от Дамаска.

«Это конечно очень тревожное заявление. Откровенно говоря, я не могу понять, что они там вообще забыли? Мы все знаем, что Дамаск американцев не приглашал и решения Совета Безопасности ООН по этому вопросу не было. То есть они, по сути, оккупировали часть сирийского государства. И если законное правительство САР просит освободить свои территории — США обязаны уйти. Но они этого не делают, потому что им необходимо свергнуть действующего президента и ввергнуть Сирию в хаос. Для них распад страны важнее судеб простого народа», — пояснил ситуацию российский сенатор.

Кроме того, по мнению источников американского издания, сохранение военного контингента США в Сирии сможет повлиять на Башара Асада и заставит его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября. Примечательно, что материал Washington Post появился сразу после встречи президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой и другими ближневосточными лидерами.

«Мы наблюдаем обычный человеческий грех — зависть. Американцам очень обидно, что все лавры успеха на сирийском антитеррористическом фронте достались только России, Сирии, Ирану и Турции, а они оказались вне игры. Вашингтону трудно такое пережить, поэтому мы слышим заявления о том, что США внесли значительный вклад в разгром ИГИЛ1, освободили Ракку. Хотя, по сути, они просто сровняли город с землей. Все это говорится только для того, чтобы потешить свое уязвленное самолюбие и попытаться любой ценой застолбить свое присутствие в Сирии», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, накануне в Сочи состоялась встреча лидером России, Ирана и Турции. По итогам трехсторонней встречи Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани согласовали совместное заявление. Как пояснил российский президент, его суть заключается в том, что успехи на полях боев в Сирии открывают новый этап на пути к урегулированию кризиса в этой стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.