Apple выкупила канадскую компанию для создания шлема виртуальной реальности

Нью-Йорк, 23 ноября. Американская корпорация Apple полностью выкупила канадский стартап, который приступил к созданию новой модели шлема виртуальной реальности. В Apple сочли, что идеи разработчиков Vrvana являются очень интересными и летом полностью выкупили компанию за 30 миллионов долларов.

На данный момент в корпорации не подтверждают покупки Vrvana — информацию распространил ряд профильных технологических изданий со ссылкой на собственные источники, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Предположительно, новая разработка компании Vrvana — шлем виртуальной и дополненной реальности — должна появиться в 2019 году. Что примечательно, это совпадает с объявленными сроками по плану Apple по созданию собственного устройства дополненной реальности — для создаваемого Apple устройства уже существует язык программирования ARKit.