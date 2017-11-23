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Apple выкупила канадскую компанию для создания шлема виртуальной реальности
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    Apple выкупила канадскую компанию для создания шлема виртуальной реальности

    11:11  23 Ноября 2017
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    Apple выкупила канадскую компанию для создания шлема виртуальной реальности

    Нью-Йорк, 23 ноября. Американская корпорация Apple полностью выкупила канадский стартап, который приступил к созданию новой модели шлема виртуальной реальности. В Apple сочли, что идеи разработчиков Vrvana являются очень интересными и летом полностью выкупили компанию за 30 миллионов долларов.

    На данный момент в корпорации не подтверждают покупки Vrvana — информацию распространил ряд профильных технологических изданий со ссылкой на собственные источники, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Apple выкупила канадскую компанию для создания шлема виртуальной реальности

    Предположительно, новая разработка компании Vrvana — шлем виртуальной и дополненной реальности — должна появиться в 2019 году. Что примечательно, это совпадает с объявленными сроками по плану Apple по созданию собственного устройства дополненной реальности — для создаваемого Apple устройства уже существует язык программирования ARKit.

    Автор: Валентин Меликов
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