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Джазовый певец Джон Хендрикс умер в Нью-Йорке
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    Джазовый певец Джон Хендрикс умер в Нью-Йорке

    10:09  23 Ноября 2017
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    Джазовый певец Джон Хендрикс умер в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 23 ноября. Джазовый исполнитель Джон Хендрикс скончался в Нью-йорке в возрасте 96 лет, сообщила дочь певца Ария Хендрикс.

    Последние дни жизни джазовый исполнитель провел в медицинском учреждении на Манхэттене. Музыканту было 96 лет, передает издание The New York Times. Смерть певца подтвердила его дочь Ария, пишет «Вечерняя Москва».

    Хендрикс родился в штате Огайо в 1921 году. Популярность к музыканту пришла, когда он выступал в составе трио Lambert, Hendricks & Ross. Позже он основал группу Company.

    Джазовый певец Джон Хендрикс умер в Нью-Йорке

    Хендрикс стал не единственной потерей 23 ноября. Как передает RT, в США скончался музыкальный продюсер Джордж Авакян. Он также стал известен благодаря работе в джазовой среде. Авякян сотрудничал с такими известными джазовыми музыкантами, как Луи Армстронг и Майлз Дэвис.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #смерть #нью-йорк #хендрикс #джаз
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