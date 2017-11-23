Джазовый певец Джон Хендрикс умер в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 23 ноября. Джазовый исполнитель Джон Хендрикс скончался в Нью-йорке в возрасте 96 лет, сообщила дочь певца Ария Хендрикс.

Последние дни жизни джазовый исполнитель провел в медицинском учреждении на Манхэттене. Музыканту было 96 лет, передает издание The New York Times. Смерть певца подтвердила его дочь Ария, пишет «Вечерняя Москва».

Хендрикс родился в штате Огайо в 1921 году. Популярность к музыканту пришла, когда он выступал в составе трио Lambert, Hendricks & Ross. Позже он основал группу Company.

Хендрикс стал не единственной потерей 23 ноября. Как передает RT, в США скончался музыкальный продюсер Джордж Авакян. Он также стал известен благодаря работе в джазовой среде. Авякян сотрудничал с такими известными джазовыми музыкантами, как Луи Армстронг и Майлз Дэвис.