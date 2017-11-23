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Mitsubishi может привезти в Россию новый вседорожный минивэн Xpander‍
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    Mitsubishi может привезти в Россию новый вседорожный минивэн Xpander‍

    10:19  23 Ноября 2017
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    Mitsubishi может привезти в Россию новый вседорожный минивэн Xpander‍

    Москва, 23 ноября. Японская компания Mitsubishi планирует привезти на российский рынок новую 7-местную модель Xpander.

    На сегодняшний день праворульный автомобиль, который собирают в Индонезии, можно приобрести только в азиатских странах. Однако, как сообщает «Авто.Mail.Ru» со ссылкой на представителей Mitsubishi, шансы на появление Xpander в России оцениваются как высокие.

    Ожидается, что новую модель привезут на российский рынок, когда появится модель с левым рулем. Точная дата появления леворульного авто не сообщается.

    Mitsubishi может привезти в Россию новый вседорожный минивэн Xpander‍

    Технические характеристики японского автомобиля: 1,5-литровый дизельный двигатель, который развивает около 105 «лошадок» и работает на пару с пятиступенчатой МКПП или 4-диапазонным автоматом.

    Сами японцы называют Xpander «кроссвеном», так как при 7-местной компоновке модель обладает клиренсом в 205 мм.

    Напомним, что премьера Mitsubishi Xpander прошла на автосалоне в Индонезии в 2017 году.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #авто #mitsubishi xpander
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