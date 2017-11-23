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Косачев: Права Керимова будут защищаться максимально активно
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    Косачев: Права Керимова будут защищаться максимально активно

    9:52  23 Ноября 2017
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    Косачев: Права Керимова будут защищаться максимально активно

    Москва, 23 ноября. Права члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, которого Франция обвинила в уклоне от уплаты налогов и отмывании денег, будут защищаться максимально активно, план соответствующих действий будет разработан после анализа решения французского суда, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    «Очевидно пока только то, что права и интересы Сулеймана Керимова как гражданина РФ и как члена Совета Федерации будут защищаться в полном объеме и максимально активно. Дальнейшие действия будут определены после тщательного юридического анализа решения французского суда», — сообщил Косачев ТАСС.

    Он также добавил, что СФ РФ будет самостоятельно вести работу по этому вопросу с учетом рекомендаций Минюста и МИД РФ.

    Косачев: Права Керимова будут защищаться максимально активно

    Напомним, Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ночь на 22 ноября. Ранее сообщалось, что французские власти не станут содержать сенатора в тюрьме, если тот выполнит ряд требований: выплатит залог в размере пяти миллионов евро, будет регулярно приходить в местную полицию, сдаст паспорт и не станет вступать в контакт с «некоторыми лицами».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #косачев #франция #керимов
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