Сирия под ударом фейков: как «Белые каски» обманывают мир «свидетельствами» обстрелов САА в Восточной Гуте

Связанные с боевиками так называемые «спасатели» из организации «Сирийская гражданская оборона» (также известной как «Белые каски») запустили на днях в Сети новую волну пропагандистских материалов. На этот раз псевдо-активисты обвинили сирийскую армию в якобы использовании кассетных бомб при обстреле оазиса Восточная Гута в Дамаске. Федеральное агентство новостей (ФАН) проанализировало материалы и выяснило, как «Белые каски» манипулируют фактами в своих «разоблачениях».

«Белые каски» - пропагандистское звено террористов, которое позиционирует себя в качестве неправительственной организации, которая не связана ни с одной из оппозиционных или террористических организаций. Псевдо-«спасатели» печально известны своими постановочными материалами, снятыми в высокохудожественной манере, и иллюстрирующие «зверства режима».

Актеры в белых касках спасают одну и ту же девочку в 3-х разных местах. А говорят в Сирии нет хорошего кино. pic.twitter.com/zw8NayBpRE — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) November 7, 2016

Тем не менее, активистов «Сирийской гражданской обороны» неоднократно ловили на подлоге: в разных материалах присутствовали одни и те же дети, а «жертвы», которым положено было лежать мертвыми, открывали глаза. Более того – когда правительственные силы освободили разрушенный войной Алеппо в 2016 году, местные жители рассказали о том, что под личиной «спасателей» скрывались вооруженные боевики.

Действуют «Каски» исключительно на территориях, подконтрольных террористическим организациям, в основном «Хайят Тахрир аш-Шам» – альянса сирийских группировок, связанного с террористами «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ). После освобождения Алеппо «спасатели» исчезли вместе с боевиками. Зато руководитель «Касок» в Идлибе светился в компании Абу-Джабера и Абдуллаха аль-Мухайсини, глав «Хайят Тахрир аш-Шам».

Кассетный вопрос

В пригородах и восточных районах Дамаска, а также в оазисе Восточная Гута действуют несколько вооруженных группировок. На территории, подконтрольной боевикам «Джейш аль-Ислам», в городе Дума, «активисты» и сотрудники «Белых касок», ведут бурную деятельность, пытаясь обвинить правительственные силы Сирии в обстрелах мирного населения. Более того, активные члены организации публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи, которые затем подхватывают СМИ для информационного удара по правительству Сирии.

В ноябре 2017-го года, к примеру, от «активистов» появились фотографии боеприпасов, которые они называют остатками кассетных бомб, якобы выпущенных сирийской армией по Думе. Также «спасателями» был опубликован ролик, на котором они сами попадают «под обстрел», и фотографии жертв «обстрела». Примечательно, что «Белые каски» в очередной раз показывают пострадавших и погибших детей, пытаясь давить на жалость западной публики.

Материалы «Белых касок» разлетелись по Сети, однако сразу породили массу противоречий. Так, активисты печально известного портала Conflict Intelligence Team, опираясь на материалы сирийских «спасателей», пишут, что Дамаск применяет кассетные боеприпасы, которые «рассеивают по большой площади множество мелких поражающих элементов, запрещены международной конвенцией, участниками которой является большинство стран мира». При этом, утверждают активисты, Россия и Сирия к конвенции не присоединялись.

Конечно, активисты CIT как бы случайно забыли, что, помимо России и Сирии, не подписали конвенцию США, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Южная Корея, Польша с Турцией и еще несколько десятков стран. Разумеется, активисты не обратили внимание на то, что на одной из публикаций, сделанной на самом деле не в Думе, а в поселении Хамурия, не совпадают детали фотографий. На двух снимках авиабомба лежит под разными углами съемки и непонятно, то ли это одна бомба, и ее перетаскивали с места на место, либо это два совершенно разных боеприпаса. Кроме того, бомба, показанный на одном снимке, не оставил ореола от падения на другом. Но все эти несовпадения – лишь верхушка айсберга: на самом деле, активисты распространили умело сконструированный «фейк» от «Белых касок».

Факты не обманешь

Фактурный материал, на который опираются антиправительственные исследователи, довольно спорный. На фото представлены суббоеприпасы 3О10 от 240-мм кассетной минометной мины 3О8, которые якобы использовала Сирийская Арабская Армия (САА) в ходе обстрела Думы. Единственный сфотографированный боевой элемент – неразорвавшийся кассетный боеприпас для поражения бронетехники – хоть и весит 3,9 кг, на удивление легко воткнут в грунт, как бы случайно рядом с местом, где кончается асфальт. Однако с учетом якобы скоростного падения и втыкания в грунт, рядом с ней нет даже маленькой воронки, которая появляется при падении даже груза с небольшим весом, не говоря уже о внушительной металлической болванке. Нет ни следов горения вокруг элемента, ни осколочного поражения вокруг него.

Видео с «Белыми касками», на котором запечатлена якобы «атака» кассетными боеприпасами, также заслуживает детального разбора. Во-первых, ролик начинается совсем незадолго от начала всех событий - да, могли и обрезать, но «спасатели» знают, куда смотреть и что снимать. Заметно, что камера – обычный телефон, не закреплен на теле или голове оператора, о чем говорит сильная тряска.

That's how the Syrian civil defense teams evacuate Children and women under the bombing in E_Ghouta "

White @SyriaCivilDef pic.twitter.com/90cAsZh8HX — Mahmood Adam (@Mahmoudadam87) November 19, 2017

Следом происходит два взрыва: хлопки, черный дым. И в этом кроется важная деталь: они слишком слабы. В боеприпасах 3о10 в качестве взрывчатого вещества используется гексал. Он взрывается очень мощно, и выдает скорость детонации около 8 тысяч м/с в зависимости от плотности, а в боеприпасах она не ниже 1700 кг/м3. Температура взрыва гексала составляет 5000 градусов по Цельсию, а значит – дым сгорает, не успев образоваться.

При этом, гексала в каждой «кассете» должно находиться не менее 640 грамм, то есть взрыв был бы в разы мощнее. Что же мы видим на записях? Взрыв сопоставим по силе со стандартной тротиловой шашкой на 400 граммов, или же с имитационным взрывпакетом. Судя по местам взрывов, заряд закладывали явно заранее, чтобы никто «посторонний» серьезно не пострадал во время проездки – поднимаются облака пыли, но нет крупных обломков. Это означает, что заряд был уложен так, чтобы не метнуть никаких потенциальных поражающих элементов.

Тем не менее, «активистам» такая постановочность действия не мешает заявлять о «жертвах» срежиссированной атаки. Материалы от все тех же «Белых касок» отличаются высоким качеством: в экстренной ситуации, сразу после «обстрела», профессиональная камера запечатлевает «спасателей», пакующих труп ребенка в пакет. На роликах «Касок» всегда присутствуют мертвые или раненые дети, там, где в таком возрасте их быть не могло. Если их родители знают о «постоянных обстрелах», то почему в таком случае дети одни? Редкий репортаж «Белых касок» запечатлевает убитых горем родственников – хотя освещает ситуацию с разных ракурсов. Так и здесь – ни один взрослый не сообщает никаких деталей происшествия, что означает, что «Белые каски» вновь используют детей, пытаясь играть на эмоциях, но не сообщая никаких подробностей.

В вышеприведенном случае присутствует еще несколько любопытных деталей. Ребёнок, которого извлекают из-под обломков, лежит посреди обыкновенного мусора, на котором нет и следа воздействия осколками. Более того, сила реального взрыва кассетной бомбы настолько мощная, что тело человека (тем более – ребенка!) разорвало бы ударной волной и поражающими элементами на части. Таким образом, возникает вопрос – а погиб ли действительно ребенок в этом месте, и где убитые горем родственники, которые могли бы зафиксировать его смерть?

Эксперт: провокации против России и Сирии будут нарастать

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что подобные обвинения от «Белых касок» в ударах кассетными бомбами звучат не впервые. Однако если сперва проамериканские источники пытались обвинить в этом Россию, то теперь внимание переключают на армию Сирии:

«Официальная позиция МО РФ в том, что Россия не применяет кассетные боеприпасы. Поскольку Россия официально отрицает, и никак юридически не озвучивает эту ситуацию, США переключают внимание на правительство Асада. Осуществляют смычку темы обвинения в применении кассетных боеприпасов с применением химоружия, особенно после истории с ветированием продления миссии ООН-ОЗХО».

Эксперт отмечает: поскольку тема с химическими боеприпасами в Хан-Шейхуне с точки зрения фактов исчерпана, снова оживилась тема кассетных боеприпасов, и снова её озвучивают «Белые каски» — организация, которая связана с сирийской «Аль-Каидой»1 (международная террористическая сеть, запрещена на территории РФ).

«То, что её вытащили, говорит о том, что ничего нового по поводу Асада они придумать не могут, но пытаются вбрасывать информационные бомбы под прошедшую встречу Асада с Путиным, встречу Путина с Эрдоганом и Роухани, чтобы смягчить негативный для «Касок» сценарий окончания войны. Я уверен, что подобные обвинения еще будут, поскольку боевые действия продолжаются. Дело тут зависит от информационной политики, поскольку понятно, что «Каски» озвучивают уже давно сформированную пропагандистскую линию в отношении применения кассетных боеприпасов».

При этом эксперт напоминает о том, что под контролем боевиков были и остаются несколько авиабаз ВВС САР, в том числе крупных. Оттуда боевики и их подручные из «Белых касок» могли получить все необходимые боеприпасы для создания провокаций против сирийской армии.

«Касаемо складов сирийских ВВС, то в течение войны боевики контролировали большинство таких авиабаз, где находились старые самолёты, боеприпасы. И в принципе, не было никаких проблем иметь боеприпасы для организации провокаций, — отметил эксперт. – Более того, обсуждались вопросы ввоза химоружия из Ливии. А если сама концепция обсуждалась, и она работает, то дальше для организации провокаций нет проблем везти боеприпасы для организации постановки».

Тем не менее, Борис Рожин уверен, что история с «кассетными бомбами» в Думе никаких последствий иметь не будет, поскольку даже на Западе большинство уже понимает, что Асад уже устоял, и эти информационные атаки носят несколько запоздалый характер.

«В ходе дальнейшей войны, когда проамериканские боевики будут решать вопросы затягивания конфликта и выторговывания каких-то условий, естественно информационные провокации против России, Асада и особенно Ирана будут нарастать. Помимо постановок может быть несколько кровавых акций, вроде Хан-Шейхуна. Соответственно, будет организована провокация, скажем, в центральной Сирии, или на юге, с целью фабрикации предлога для нанесения ударов по САА или иранским формированиям, как произошло с авиабазой Шайрат», — заключает Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.