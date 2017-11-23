Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»
Украина
Саакашвили опасен для Порошенко — эксперт о возможности депортации политика
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили опасен для Порошенко — эксперт о возможности депортации политика

    12:03  23 Ноября 2017
    52

    Саакашвили опасен для Порошенко, — эксперт о возможности депортации политика

    Украинские власти приняли решение депортировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из страны до конца текущего года. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Подготовка к выдворению Саакашвили из Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны», — заявил источник, который приближен к руководству Службы безопасности Украины.

    Саакашвили опасен для Порошенко, — эксперт о возможности депортации политика

    Сообщается, что в спецоперации задействованы представители разных правоохранительных органов. Сама же депортация намечена на ближайшие недели. Основанием для высылки Михаила Саакашвили может стать нарушение украинского миграционного законодательства.

    Бесконечный балаган

    Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН возможную высылку Михаила Саакашвили.

    «Всю эту ситуацию с Саакашвили иначе как балаганом не назовешь. Украинские власти уже которую неделю не могут собраться с духом и решить проблему этого черта из табакерки. Лишили его гражданства, которое сами же и давали, между прочим. Потом отложили по надуманному предлогу апелляционный суд, куда Саакашвили обратился. С одной стороны, Саакашвили опасен для Порошенко, делает громкие заявления, с другой — заявлениями и ограничивается. Говорят, что Саакашвили якобы действительно проворачивает сценарий переворота в интересах Тимошенко. Но судя по развитию событий, украинские политики просто придумали, как развлечь и отвлечь аудиторию от настоящих проблем. Выглядит все так, что весь пар от конфликта Саакашвили с Порошенко уходит в свисток», — пояснил Игорь Рябов.

    Саакашвили опасен для Порошенко, — эксперт о возможности депортации политика

    Эксперт отметил, что все за этим спектаклем наблюдают, ожидая, что что-то может произойти, а ничего на самом деле не происходит.

    «Ну вот вышлют «до конца года» Саакашвили в Польшу. Так он приедет опять, опять будет «брать штурмом» границу под заинтересованные взгляды силовиков, опять прорвется до гостиницы и будет там праздновать победу. Таким образов, восторженная публика — политики и СМИ — дотерпит до президентских выборов. Причем народу до этого балагана уже давно нет дела», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #саакашвили
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть