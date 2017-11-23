Саакашвили опасен для Порошенко, — эксперт о возможности депортации политика

Украинские власти приняли решение депортировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из страны до конца текущего года. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Подготовка к выдворению Саакашвили из Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны», — заявил источник, который приближен к руководству Службы безопасности Украины.

Сообщается, что в спецоперации задействованы представители разных правоохранительных органов. Сама же депортация намечена на ближайшие недели. Основанием для высылки Михаила Саакашвили может стать нарушение украинского миграционного законодательства.

Бесконечный балаган

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН возможную высылку Михаила Саакашвили.

«Всю эту ситуацию с Саакашвили иначе как балаганом не назовешь. Украинские власти уже которую неделю не могут собраться с духом и решить проблему этого черта из табакерки. Лишили его гражданства, которое сами же и давали, между прочим. Потом отложили по надуманному предлогу апелляционный суд, куда Саакашвили обратился. С одной стороны, Саакашвили опасен для Порошенко, делает громкие заявления, с другой — заявлениями и ограничивается. Говорят, что Саакашвили якобы действительно проворачивает сценарий переворота в интересах Тимошенко. Но судя по развитию событий, украинские политики просто придумали, как развлечь и отвлечь аудиторию от настоящих проблем. Выглядит все так, что весь пар от конфликта Саакашвили с Порошенко уходит в свисток», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт отметил, что все за этим спектаклем наблюдают, ожидая, что что-то может произойти, а ничего на самом деле не происходит.