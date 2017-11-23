ДНР: ВСУ ночью обстреляли детский сад в Докучаевске

Донецк, 24 ноября. Украинские силовики этой ночью открыли огонь по Докучаевску. Повреждения получили четыре дома и здание детского сада, сообщили источники в Совместном центре контроля координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Этой ночью Докучаевск в очередной раз попал под обстрел ВСУ.

«В результате обстрелов получили повреждения в Докучаевске крыша и фасад здания дошкольного учреждения «Ясли-сад №4», — цитирует РИА Новости представителя Донецкой народной республики в СЦКК.

Как уточняется, под обстрел украинской армии этой ночью попали четыре дома по улицам Рабочая и Куйбышева.

Ранее сообщалось, что территория Луганской народной республики в течение последних суток подвергалась обстрелам с позиций ВСУ семь раз.