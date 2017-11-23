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ДНР: ВСУ ночью обстреляли детский сад в Докучаевске
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    ДНР: ВСУ ночью обстреляли детский сад в Докучаевске

    9:52  23 Ноября 2017
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    ДНР: ВСУ ночью обстреляли детский сад в Докучаевске

    Донецк, 24 ноября. Украинские силовики этой ночью открыли огонь по Докучаевску. Повреждения получили четыре дома и здание детского сада, сообщили источники в Совместном центре контроля координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    Этой ночью Докучаевск в очередной раз попал под обстрел ВСУ. 

    «В результате обстрелов получили повреждения в Докучаевске крыша и фасад здания дошкольного учреждения «Ясли-сад №4», — цитирует РИА Новости представителя Донецкой народной республики в СЦКК.

    Как уточняется, под обстрел украинской армии этой ночью попали четыре дома по улицам Рабочая и Куйбышева.

    ДНР: ВСУ ночью обстреляли детский сад в Докучаевске

    Ранее сообщалось, что территория Луганской народной республики в течение последних суток подвергалась обстрелам с позиций ВСУ семь раз.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #днр #всу #обстрел #докучаевск
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