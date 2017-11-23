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Фонд Доктора Лизы участвует в возвращении российских детей из Сирии
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    Фонд Доктора Лизы участвует в возвращении российских детей из Сирии

    9:55  23 Ноября 2017
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    Фонд Доктора Лизы участвует в возвращении российских детей из Сирии

    Москва, 23 ноября. Руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова заявила, что фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» пока выступает в работе по возвращению российских детей из Сирийской республики в качестве консультанта. 

    Так, отвечая на вопрос об участии фонда в работе по возвращению детей из зоны боевых действий Авилова сообщила, что пока фонд выступает в этом проекте как консультант, так как «аппарат уполномоченного по правам ребенка, сама Анна Юрьевна Кузнецова ведут довольно большую работу в этом направлении».

    По ее словам, фонд предоставляет информацию о детских домах и адресах в Арабской республике, где могут находиться маленькие россияне.

    «Поскольку мы бываем на территории физически и у нас довольно большие связи с местным населением, врачами, родителями, сообществами, благотворителями», — пояснила представитель фонда, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее российские военные доставили гуманитарный груз в населенный пункт Расм-эль-Алам в провинции Алеппо, частично разрушенный в результате действий боевиков.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #доктор лиза
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