Фонд Доктора Лизы участвует в возвращении российских детей из Сирии

Москва, 23 ноября. Руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова заявила, что фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» пока выступает в работе по возвращению российских детей из Сирийской республики в качестве консультанта.

Так, отвечая на вопрос об участии фонда в работе по возвращению детей из зоны боевых действий Авилова сообщила, что пока фонд выступает в этом проекте как консультант, так как «аппарат уполномоченного по правам ребенка, сама Анна Юрьевна Кузнецова ведут довольно большую работу в этом направлении».

По ее словам, фонд предоставляет информацию о детских домах и адресах в Арабской республике, где могут находиться маленькие россияне.

«Поскольку мы бываем на территории физически и у нас довольно большие связи с местным населением, врачами, родителями, сообществами, благотворителями», — пояснила представитель фонда, передает РИА Новости.

Напомним, ранее российские военные доставили гуманитарный груз в населенный пункт Расм-эль-Алам в провинции Алеппо, частично разрушенный в результате действий боевиков.

