Киевский политик: Польша готовится к распаду Украины

Киев, 23 ноября. Польша и другие соседи Украины готовятся к ее распаду, заявил в эфире телевизионного канала NewsOne экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Степан Гавриш.

Такой вывод он сделал из информационной политики соседних государств, а также на основе заявлений их официальных лиц.

В частности, по словам Гавриша, «сигналами» для его заключений стали карта со Львовом в составе Польши, которую повесили в аэропорту в Варшаве, венгерские сообщения о создании Закарпатской автономии и идеи украинских интеллектуалов о Галицкой народной республике.

«Я посмотрел польскую прессу — такое впечатление, что Польша готовится к серьезной войне с Украиной. Не просто критические замечания, а уничтожительная критика всего, включая и то, что Украина проводит антипольскую политику», — добавил Гавриш.

Напомним, в последнее время между Украиной и Польшей наблюдается обострение отношений. Причиной для этого стали разные подходы к истории Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Польша создала «черный список» политических деятелей Украины, запретив им въезд на территорию страны. Так, в него попал чиновник Святослав Шеремета, как разъяснила польская сторона, за восхваление деятельности ОУН-УПА1 (националистическая организация запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.