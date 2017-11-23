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Украина
Киевский политик: Польша готовится к распаду Украины
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    Киевский политик: Польша готовится к распаду Украины

    9:38  23 Ноября 2017
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    Киевский политик: Польша готовится к распаду Украины

    Киев, 23 ноября. Польша и другие соседи Украины готовятся к ее распаду, заявил в эфире телевизионного канала NewsOne экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Степан Гавриш.

    Такой вывод он сделал из информационной политики соседних государств, а также на основе заявлений их официальных лиц.

    В частности, по словам Гавриша, «сигналами» для его заключений стали карта со Львовом в составе Польши, которую повесили в аэропорту в Варшаве, венгерские сообщения о создании Закарпатской автономии и идеи украинских интеллектуалов о Галицкой народной республике.

    «Я посмотрел польскую прессу — такое впечатление, что Польша готовится к серьезной войне с Украиной. Не просто критические замечания, а уничтожительная критика всего, включая и то, что Украина проводит антипольскую политику», — добавил Гавриш.

    Штаб СБУ

    Напомним, в последнее время между Украиной и Польшей наблюдается обострение отношений. Причиной для этого стали разные подходы к истории Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Польша создала «черный список» политических деятелей Украины, запретив им въезд на территорию страны. Так, в него попал чиновник Святослав Шеремета, как разъяснила польская сторона, за восхваление деятельности ОУН-УПА1 (националистическая организация запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #конфликт
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