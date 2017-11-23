Известный джазовый продюсер Джордж Авакян умер в США

Нью-Йорк, 23 ноября. Музыкальный продюсер Джордж Авакян скончался в Нью-Йорке. Смерть продюсера, пишут американские СМИ, подтвердила его дочь.

На протяжении своей многолетней карьеры Авакян сотрудничал с такими известными джазовыми музыкантами, как Луи Армстронг, Майлз Дэвис и Дюк Эллингтон. Всемирную популярность ему принесла работа в звукозаписывающей компании Columbia Records в 1950-х годах, отмечает «Телеканал 360». Авакян известен также как один из самых известных популяризаторов долгоиграющих пластинок.





Отметим, Геворк Авакян появился на свет в 1919 году в Армавире, вскоре после рождения ребенка семья Авакяна переехала в США.

Продюсер был награжден премией Грэмми, его имя находится на Стене Славы джаза. В Советском Союзе Авакян был удостоен Ордена Ленина.