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«Эсминец будущего» оказался тяжелым ударом для бюджета Пентагона
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    «Эсминец будущего» оказался тяжелым ударом для бюджета Пентагона

    10:07  23 Ноября 2017
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    «Эсминец будущего» оказался тяжелым ударом для бюджета Пентагона

    Вашингтон, 23 ноября. Конгресс США отказался предоставить еще 224 миллиона долларов на разработку «эсминца будущего» Zumvalt, который должен был стать принципиально новым кораблем в ВМС США — малозаметным ракетным эсминцем, выполненным по технологии «стелс» и способным подобраться к линейным кораблям противника на минимальное расстояние и поразить точным ракетным ударом. Пока что «эсминец-невидимка» уничтожает только бюджеты — с 2009 года, когда идея пошла в разработку, были «уничтожены» почти 13 млрд долларов.

    В 2018 году расходы на «эсминец будущего» решили сократить на 58 млн долларов — и тем не менее, они составят 164 миллиона. На данный момент на плаву лишь один из трех эсминцев, строительство которого обошлось США почти в 4 млрд долларов. Изначально планировалось создание флота из 32 таких кораблей — но таких сумм, как оказалось, не выдержит даже бюджет Пентагона.

    «Эсминец будущего» оказался тяжелым ударом для бюджета Пентагона

    Как оказалось, «эсминец-невидимка» обладает плохой остойчивостью, а его бесшумный электродвигатель вышел из строя прямо посреди Панамского канала. Многочисленные технологические новшества — например, на корабль планировали даже установить рельсотронную пушку — так и не были реализованы. 

    После решение конгресса «эсминцу будущего» придется обойтись также без «общей судовой вычислительной среды» и системы вертикального пуска ракет. При этом эффективность его также под большим вопросом, как и все будущее амбициозного проекта ВМС США.

    «Эсминец будущего» оказался тяжелым ударом для бюджета Пентагона

    Автор: Валентин Меликов
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