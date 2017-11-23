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Новости Сирии
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В Госдуме ответили США на возможность поставок вооружения на Украину
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    В Госдуме ответили США на возможность поставок вооружения на Украину

    10:00  23 Ноября 2017
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    В Госдуме ответили США на возможность поставок вооружения на Украину

    Американский аналитический центр Heritage Foundation, который в Соединенных Штатах называют «мозговым центром администрации Дональда Трампа», обнародовал доклад с призывом предоставить Украине летальное оборонительное вооружение. Об этом пишет Voice of America. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять ли продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружение, Украине», — говорится в докладе.

    В Госдуме ответили США на возможность поставок вооружения на Украину

    Кроме того, в докладе отмечается, что Соединенные Штаты должны предоставить украинцам «продвинутые вооружения» и другие тактические средства, в частности безопасные средства коммуникации. Более того, в документе есть предложения разрешить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях.

    Реакция Госдумы

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН рекомендацию аналитического центра Белого дома.

    «На мой взгляд, безусловно, возможность поставок американского вооружения Украине приведет к нарушению минских соглашений. Более того, уже сами подобные предложения — нарушение договоренностей. Минские соглашения, напоминаю, — процесс мирного урегулирования на юго-востоке Украины. На мой взгляд, тот телефонный разговор, который был между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, должны отрезвить некоторые горячие головы в Соединенных Штатах. Но, безусловно, от Трампа зависят вопросы урегулирования сирийского кризиса, северокорейской проблемы и украинского конфликта. Все эти вопросы взаимосвязаны. Везде должно преобладать мирное разрешение. Отмечу, что США на словах говорят, что будут делать все возможное для того, чтобы решить кризис на Украине политическим путем, не допустить эскалации конфликта, но вместе с тем, все, что они сейчас делают, говорит об обратном. К сожалению», — резюмировал Юрий Швыткин.    

    Ранее Газета.ru сообщала, что американское противотанковое вооружение поможет Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на территории Донбасса.

    Автор: Илья Муромский
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