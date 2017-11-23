Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Предпринятые Путиным и Роухани в Сочи меры будут способствовать урегулированию в Сирии
Политика
Стали известны темы встречи Путина и президента Судана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны темы встречи Путина и президента Судана

    10:00  23 Ноября 2017
    64

    Стали известны темы встречи Путина и президента Судана

    Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Судана Омар Башир на встрече в Сочи обсудят двусторонние отношения стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили представители пресс-службы Кремля.

    «Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — констатировали в Кремле.

    Известно, что встреча лидеров состоится 23 ноября в Сочи.

    Стали известны темы встречи Путина и президента Судана

    Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание, что после разгрома боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 экстермисты, вероятно, переберутся на территорию Судана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сочи #встреча #судан #башир
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть