Стали известны темы встречи Путина и президента Судана

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Судана Омар Башир на встрече в Сочи обсудят двусторонние отношения стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили представители пресс-службы Кремля.

«Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — констатировали в Кремле.

Известно, что встреча лидеров состоится 23 ноября в Сочи.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание, что после разгрома боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 экстермисты, вероятно, переберутся на территорию Судана.

1 Организация запрещена на территории РФ.