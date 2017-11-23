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«Съехала с катушек»: Пушков прокомментировал заявление Клинтон о «хакерах из России»
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    «Съехала с катушек»: Пушков прокомментировал заявление Клинтон о «хакерах из России»

    9:28  23 Ноября 2017
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    «Съехала с катушек»: Пушков прокомментировал заявление Клинтон о «хакерах из России»

    Москва, 23 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Хилари Клинтон о том, что президент Трамп «подстрекал хакеров» из России искать на нее компромат. 

    В своем Twitter российский политик написал, что Клинтон «съехала с катушек» и вспомнил высказывание Обамы о супруге 42-го президента США Билла Клинтона.

    Напомним, ранее Хиллари Клинтон заявила, что действующий президент США Дональд Трамп «подстрекал российских «хакеров», чтобы они собирали компромат об использовании Клинтон личной электронной почты для деловых переговоров в качестве госсекретаря. При этом кандидат в президенты США на выборах 2016 года не объяснила, каким образом Трамп якобы «подстрекал российских «хакеров».

     

    Автор: Федор Веснин
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    #хилари клинтон #трамп #пушков #компромат
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