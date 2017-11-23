«Съехала с катушек»: Пушков прокомментировал заявление Клинтон о «хакерах из России»

Москва, 23 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Хилари Клинтон о том, что президент Трамп «подстрекал хакеров» из России искать на нее компромат.

В своем Twitter российский политик написал, что Клинтон «съехала с катушек» и вспомнил высказывание Обамы о супруге 42-го президента США Билла Клинтона.

"Трамп подстрекал русских хакеров"(?!). Клинтон съехала с катушек. Обама сказал о ней: она будет говорить,что угодно,лишь бы добиться своего — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 23, 2017

Напомним, ранее Хиллари Клинтон заявила, что действующий президент США Дональд Трамп «подстрекал российских «хакеров», чтобы они собирали компромат об использовании Клинтон личной электронной почты для деловых переговоров в качестве госсекретаря. При этом кандидат в президенты США на выборах 2016 года не объяснила, каким образом Трамп якобы «подстрекал российских «хакеров».