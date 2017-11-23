Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти
Украина
«Вы за Бандеру или против?»: Мосийчук сцепился с Саакашвили в прямом эфире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Вы за Бандеру или против?»: Мосийчук сцепился с Саакашвили в прямом эфире

    9:36  23 Ноября 2017
    404

    «Вы за Бандеру или против?»: Мосийчук сцепился с Саакашвили в прямом эфире

    Киев, 23 ноября. На украинском телевидении произошел очередной скандал — участниками политического «ринга» стали экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Игорь Мосийчук, недавно переживший покушение. На этот раз политики поспорили о Степане Бандере.

    Так, Мосийчук поинтересовался у своего оппонента, как тот предлагает решать политические конфликты Украины с соседними странами.

    «Вы предлагаете отказаться от Бандеры и помириться с Польшей? – спросил он. — Ввести угорский язык на Закарпатье и помириться с Венгрией?».

    Прямого ответа от Саакашвили не последовало. Бывший президент Грузии подчеркнул, что, выступая на польских телеканалах, всегда отстаивал интересы Киева. Саакашвили также выразил мнение, что Украина погрязла в коррупции и именно этим объясняются многочисленные проблемы страны. Именно из-за этого, как полагает экс-губернатор Одесской области, Украине сложно динамически развиваться и конкурировать ни то что с Румынией, но и с Нигерией.

    «Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров», — подчеркнул он.

    Мосийчук, делая вид что не слушает своего оппонента, перебивал Саакашвили фразами: «Вы за Бандеру или против Бандеры?». Далее он обвинил бывшего грузинского президента в том, что тот сам являлся коррупционером, убивал грузин и теперь не в праве заниматься политической деятельностью на Украине.

    На это Саакашвили ответил: «Я жареных детей тоже ел».

    После этого ведущему пришлось встать между политиками, пока агрессивный Мосийчук не перестал набрасываться на Саакашвили.

    Напомним, ранее Саакашвили заявил о том, что он не боится ехать в Грузию, власти которой неоднократно пытались объявить политика в международный розыск.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #саакашвили #мосийчук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть