«Вы за Бандеру или против?»: Мосийчук сцепился с Саакашвили в прямом эфире

Киев, 23 ноября. На украинском телевидении произошел очередной скандал — участниками политического «ринга» стали экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Игорь Мосийчук, недавно переживший покушение. На этот раз политики поспорили о Степане Бандере.

Так, Мосийчук поинтересовался у своего оппонента, как тот предлагает решать политические конфликты Украины с соседними странами.

«Вы предлагаете отказаться от Бандеры и помириться с Польшей? – спросил он. — Ввести угорский язык на Закарпатье и помириться с Венгрией?».

Прямого ответа от Саакашвили не последовало. Бывший президент Грузии подчеркнул, что, выступая на польских телеканалах, всегда отстаивал интересы Киева. Саакашвили также выразил мнение, что Украина погрязла в коррупции и именно этим объясняются многочисленные проблемы страны. Именно из-за этого, как полагает экс-губернатор Одесской области, Украине сложно динамически развиваться и конкурировать ни то что с Румынией, но и с Нигерией.

«Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров», — подчеркнул он.

Мосийчук, делая вид что не слушает своего оппонента, перебивал Саакашвили фразами: «Вы за Бандеру или против Бандеры?». Далее он обвинил бывшего грузинского президента в том, что тот сам являлся коррупционером, убивал грузин и теперь не в праве заниматься политической деятельностью на Украине.

На это Саакашвили ответил: «Я жареных детей тоже ел».

После этого ведущему пришлось встать между политиками, пока агрессивный Мосийчук не перестал набрасываться на Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил о том, что он не боится ехать в Грузию, власти которой неоднократно пытались объявить политика в международный розыск.