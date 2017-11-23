Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Предпринятые Путиным и Роухани в Сочи меры будут способствовать урегулированию в Сирии
Весь мир
Минздрав Японии обеспокоен странным поведением людей после приема лекарств от гриппа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав Японии обеспокоен странным поведением людей после приема лекарств от гриппа

    9:14  23 Ноября 2017
    1237

    Минздрав Японии обеспокоен странным поведением людей после приема лекарств от гриппа

    Токио, 23 ноября. Японский Минздрав в ближайшее время выпустит специальное указание для больниц из-за риска «странного поведения» пациентов, принимающих медицинские препараты против гриппа.

    В 2016 году под воздействием противогриппозных препаратов дети и подростки вели себя неадекватно, бегали и пытались выпрыгнуть из окна. Было зафиксировано 54 таких случая, сообщает агентство «Киодо».

    В частности, такое поведение у юных пациентов медики заметили после лекарств «Тамифлу» («Осельтамивир»), «Ланинамивир» и «Релензу» («Занамивир»).

    Минздрав Японии рекомендует следить, чтобы в помещении, где находится пациент, принимающий эти препараты, были заперты окна и двери. Также при возможности советуется размещать больного на первом этаже.

    Препарат «Тамифлу» уже в течение нескольких лет не прописывают подросткам. Впервые о странном воздействии на них этого лекарства заговорили 10 лет назад. К расследованиям, как писала «Газета.ру», была подключена даже японская полиция.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #япония #грипп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть