Минздрав Японии обеспокоен странным поведением людей после приема лекарств от гриппа

Токио, 23 ноября. Японский Минздрав в ближайшее время выпустит специальное указание для больниц из-за риска «странного поведения» пациентов, принимающих медицинские препараты против гриппа.

В 2016 году под воздействием противогриппозных препаратов дети и подростки вели себя неадекватно, бегали и пытались выпрыгнуть из окна. Было зафиксировано 54 таких случая, сообщает агентство «Киодо».

В частности, такое поведение у юных пациентов медики заметили после лекарств «Тамифлу» («Осельтамивир»), «Ланинамивир» и «Релензу» («Занамивир»).

Минздрав Японии рекомендует следить, чтобы в помещении, где находится пациент, принимающий эти препараты, были заперты окна и двери. Также при возможности советуется размещать больного на первом этаже.

Препарат «Тамифлу» уже в течение нескольких лет не прописывают подросткам. Впервые о странном воздействии на них этого лекарства заговорили 10 лет назад. К расследованиям, как писала «Газета.ру», была подключена даже японская полиция.