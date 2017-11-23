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Маяки объективного мнения: Депутат Госдумы заявил о сигналах о признании Крыма из Запада
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    Маяки объективного мнения: Депутат Госдумы заявил о сигналах о признании Крыма из Запада

    9:32  23 Ноября 2017
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    Маяки объективного мнения: Депутат Госдумы заявил о сигналах о признании Крыма из Запада

    Москва, 23 ноября. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что сигналы о неизбежном признании российского статуса Крыма все яснее исходят из западных государств.

    Депутат подчеркнул, что Крым и Севастополь — российский регион. 

    «Я не сомневался в том, что в этом мраке оголтелой, антироссийской пропаганды будут вспыхивать маяки объективного мнения, и один из этих ярких сигналов пошел в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе», — заявил Белик. 

    Маяки объективного мнения: Депутат Госдумы заявил о сигналах о признании Крыма из Запада

    Раввина из Севастополя официально представили на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». Как отметил сам священник, если такая влиятельная организация признала Крым и Севастополь российскими, «то и за остальными влиятельными структурами в ближайшем будущем дело не станет». 

    По словам Белика, о том, что Крым — часть России, говорят открыто за океаном, передает РИА Новости.

    Маяки объективного мнения: Депутат Госдумы заявил о сигналах о признании Крыма из Запада

    Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #крым #севастополь
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