Следственный комитет проконтролирует проверку смерти мужчины в больнице Смоленска

Москва, 23 ноября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку обстоятельств смерти мужчины в больнице Смоленска.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков заявил РИА Новости, что областной Департамент здравоохранения проверит действия сотрудников больницы, где из-за несвоевременно, по данным СМИ, оказанной помощи скончался истекавший кровью раненый мужчина.

Петренко пояснила, что на особый контроль ход ведения проверки по вновь открывшимся обстоятельствам инцидента взят в связи с тем, что проводимые ранее мероприятия закончились отказом в возбуждении уголовного дела.