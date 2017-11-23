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Экономика
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Экономика
Депутат обратился к Мантурову с инициативой ввести день распродаж «белую субботу»
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    Депутат обратился к Мантурову с инициативой ввести день распродаж «белую субботу»

    9:11  23 Ноября 2017  /обновлено: 9:11  23 Ноября 2017
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    Депутат обратился к Мантурову с инициативой ввести день распродаж «белую субботу»

    Москва, 23 ноября. Василий Власов предложил установить в России единый день распродажи продуктов. С такой инициативой депутат Госдумы от ЛДПР обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

    «В целях поддержки отечественного производителя является целесообразным введение временного периода — «белая суббота», начинающегося со второй субботы ноября, в ходе которого устанавливаются скидки на продукцию отечественного производителя»,  — цитирует ТАСС Власова.

    Депутат считает, что введение единого дня распродаж позволит перераспределить средства в пользу российской экономики. Также, считает Власов, эта мера выполнит не только экономическую, но и социальную функцию. «Белая суббота» в России может стать аналогом «черной пятницы», международного дня скидок. 

    Напомним, «черная пятница» — международная акция распродаж, проходящая в четвертую пятницу ноября. В этот день магазины реализуют свою продукцию с большой скидкой и в результате получают огромные прибыли, доходящие до 20% годовых. 

    Автор: Федор Веснин
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    #лдпр #депутат #белая суббота #день скидок
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