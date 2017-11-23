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США делают «серьезные исключения» в санкциях против России в космонавтике
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    США делают «серьезные исключения» в санкциях против России в космонавтике

    8:57  23 Ноября 2017
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    США делают «серьезные исключения» в санкциях против России в космонавтике

    Москва, 23 ноября. Несмотря на то, что США придерживаются политики жестких санкций в отношении России, эти санкции не распространяются на область космонавтики, где Америка активно сотрудничает с Москвой, пишет издание Deutschlandfunk.

    Вопреки «демонстративному, публичному неприятию» России даже военные спутники Штаты часто запускают при помощи ракет с российскими двигателями, сообщает автор статьи Дирк Лоренцен.

    В качестве примера он приводит американские ракеты «Атлас-5» и «Антарес». Как пишет Лоренцен, в них использованы двигатели российского предприятия «Энергомаш».

    США делают «серьезные исключения» в санкциях против России в космонавтике

    Журналист подчеркивает, что, если бы Вашингтон не внес поправки в закон о санкциях, США не смогли бы заключать сделки с российскими производителями космического оборудования, и, как следствие, были бы вынуждены прекратить запуск «Атласа-5» и «Антареса». Это в свою очередь привело бы к невозможности снабжать Международную космическую станцию.

    Кроме того, пишет Лоренцен, «серьезные исключения» для России предусмотрены, когда дело касается американской военной авиации и государственных миссий NASA.

    Напомним, США и ряд западных стран ввели санкции против России в 2014 году из-за украинского кризиса. В частности, государства назвали «агрессией» присоединение к РФ Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума. На нем более 95% жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #космос
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