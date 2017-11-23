Задержанного по требованию США россиянина подвергли «карательной психиатрии» в Праге

Прага, 23 ноября. Задержанного по требования США россиянина повергли «карательной психиатрии» в Праге, чтобы заставить дать лжесвидетельства о взломе серверов ЦРУ.

Врачебная документация главного психиатрического учреждения Чехии «Богнице» свидетельствует об издевательствах над гражданином России, который был задержан в Праге по требованию США. Американские спецслужбы обвинили его во взломе серверов ЦРУ, а также сайтов «частных американских компаний».

После этого россиянина пять суток удерживали в психбольнице. Четыре дня из них он был привязан ремнями к кровати и оставался без еды. Также ему было запрещено выходить на связь с близкими и пользоваться туалетом.

По словам задержанного, от него добивались лжесвидетельств.

«За это лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и американское гражданство», — пишет «Известия», ссылаясь на источники.

После выхода из психиатрической больницы россиянину был предъявлен счет за предоставленные «услуги». Пражский городской суд постановил, что россиянин может быть выдан как Вашингтону, так и Москве. Высший суд Чехии будет решать его судьбу в пятницу, 24 ноября.