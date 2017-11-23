Грузовой поезд протаранил автобус в Еврейской АО, пострадали три человека

Биробиджан, 23 ноября. В Еврейской автономной области грузовой поезд протаранил пассажирский автобус, в результате чего пострадали три человека.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент имел место быть на необорудованном шлагбаумом переезде ветки Волочаевка 1 — Даниловка. Водитель рейсового автобуса по каким-то причинам выехал на рельсы перед самым поездом.

В результате находившийся за рулем 28-летний Вадим Ш. получил переломы обеих ног и сотрясение головного мозга, сейчас находится на операции в Хабаровской краевой больнице.

Еще двое пострадавших пассажиров от госпитализации отказались. 41-летняя Оксана М. получила сотрясение головного мозга, 27-летний Дмитрий Т. — ушиб грудной клетки, подозрение на перелом ребра.

Все остальные пассажиры отделались испугом и разошлись по домам.