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Грузовой поезд протаранил автобус в Еврейской АО, пострадали три человека
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    Грузовой поезд протаранил автобус в Еврейской АО, пострадали три человека

    8:50  23 Ноября 2017
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    Грузовой поезд протаранил автобус в Еврейской АО, пострадали три человека

    Биробиджан, 23 ноября. В Еврейской автономной области грузовой поезд протаранил пассажирский автобус, в результате чего пострадали три человека.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент имел место быть на необорудованном шлагбаумом переезде ветки Волочаевка 1 — Даниловка. Водитель рейсового автобуса по каким-то причинам выехал на рельсы перед самым поездом.

    В результате находившийся за рулем 28-летний Вадим Ш. получил переломы обеих ног и сотрясение головного мозга, сейчас находится на операции в Хабаровской краевой больнице.

    Еще двое пострадавших пассажиров от госпитализации отказались. 41-летняя Оксана М. получила сотрясение головного мозга, 27-летний Дмитрий Т. — ушиб грудной клетки, подозрение на перелом ребра. 

    Все остальные пассажиры отделались испугом и разошлись по домам.

    Автор: Константин Терехов
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    #еврейская ао #дтп с автобусом и поездом
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