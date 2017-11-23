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Экономика
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Украина
Политолог предложил СБУ арестовать участок на Луне или Белый дом вместо имущества в Крыму
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    Политолог предложил СБУ арестовать участок на Луне или Белый дом вместо имущества в Крыму

    9:09  23 Ноября 2017
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    Политолог предложил СБУ арестовать участок на Луне или Белый дом вместо имущества в Крыму

    Киев, 23 ноября. Служба безопасности Украины (СБУ) получила санкции суда на арест имущества в Крыму, которое ранее принадлежало киевским властям. Об этом сообщила в минувшую среду пресс-служба СБУ. 

    По информации украинского ведомства, в Крыму якобы имеют место «нелегальный захват и присвоение зданий, сооружений, участков, транспортных средств и другого имущества».

    Как напомнил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Крым — это часть Российской Федерации, и у Киева нет абсолютно никаких прав относительно полуострова. 

    Политолог предложил СБУ арестовать участок на Луне или Белый дом вместо имущества в Крыму

    Политолог подчеркнул, что «заявления СБУ выглядят смешно», передает РИА Новости.

    «С таким же успехом Служба безопасности Украины может получить у украинского суда разрешение на участок на Луне, или Белый дом в Вашингтоне, или Эйфелеву башню в Париже. Не имеет отношения Крым больше к Украине», — отметил он. 

    Политолог предложил СБУ арестовать участок на Луне или Белый дом вместо имущества в Крыму

    Бондаренко заявил, что Украине пора давно смириться с тем, что Крым стал российским регионом, добавив, что Киев может принимать любые решения, которые так и останутся на бумагах.

    Политолог предложил СБУ арестовать участок на Луне или Белый дом вместо имущества в Крыму

    Напомним, Крым вновь стал российским регионом после проведенного весной 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #крым #луна #сбу #белый дом #имущество
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