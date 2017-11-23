Сирия: САА при поддержке ВКС уничтожает террористов в районе долины Евфрата
Дамаск (Сирия), 23 ноября. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успехах армии Сирийской арабской республики на западном берегу Евфрата.
Как сообщает РИА Новости, ССА при поддержке ВКС РФ преследуют и уничтожают террористов в районе долины реки, а также развивают наступление вдоль его западного берега.
Как уточнили в Министерстве обороны, западный берег Евфрата будет полностью освобожден, что позволит завершить операцию по разгрому остатков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 на востоке Сирии.
Добавим, что в течение суток САА при поддержке ВКС РФ полностью освободила от террористов ИГ1 населенный пункт Эль-Края.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Включить уведомления в Вк