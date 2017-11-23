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Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах
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    Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

    8:45  23 Ноября 2017
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    Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

    Лондон, 23 ноября. Полиция Великобритании приступила к расследованию второго обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси. 

    Полиция официально не упоминает имен участников дела, однако по данным британского телеканала Sky News обвинения неназванного мужчины направлены именно в адрес Спейси. Сообщается, что мужчина, который является второй вероятной жертвой американского актера, заявил об инциденте, произошедщем в лондонском районе Ламбет в 2005 году.

    Ранее стало известно, что из-за секс-скандала сценаристы вырежут Спейси из «Карточного домика».

    Напомним, карьера и жизнь Кевина Спейси оказались под ударом после того, как актер Энтони Рэпп заявил, что в начале 1970-х годов Спейси пытался соблазнить его — 14-летнего подростка — во время одной из вечеринок. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #секс-скандал #кевин спейси
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