Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

Лондон, 23 ноября. Полиция Великобритании приступила к расследованию второго обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси.

Полиция официально не упоминает имен участников дела, однако по данным британского телеканала Sky News обвинения неназванного мужчины направлены именно в адрес Спейси. Сообщается, что мужчина, который является второй вероятной жертвой американского актера, заявил об инциденте, произошедщем в лондонском районе Ламбет в 2005 году.

Ранее стало известно, что из-за секс-скандала сценаристы вырежут Спейси из «Карточного домика».

Напомним, карьера и жизнь Кевина Спейси оказались под ударом после того, как актер Энтони Рэпп заявил, что в начале 1970-х годов Спейси пытался соблазнить его — 14-летнего подростка — во время одной из вечеринок.