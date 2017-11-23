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Минобороны РФ сообщило о скором разгроме остатков боевиков на востоке Сирии
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    Минобороны РФ сообщило о скором разгроме остатков боевиков на востоке Сирии

    8:38  23 Ноября 2017  /обновлено: 9:05  23 Ноября 2017
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    Минобороны РФ сообщило о скором разгроме остатков боевиков на востоке Сирии

    Москва, 23 ноября. В ближайшее время западный берег Ефрата будет полностью освобожден, что позволит завершить операцию по разгрому остатков ИГ1 (запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом заявили в четверг в Минобороны России. 

    По данным оборонного ведомства России, в ходе запланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийской армии на протяжении дня полностью освободили от экстремистов ИГ (группировка запрещена в России) населенный пункт Эль-Края, передает РИА Новости.

    Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России находят и ликвидируют террористов в районе долины реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега, следует из сообщения Минобороны РФ. 

    Минобороны РФ сообщило о скором разгроме остатков боевиков на востоке Сирии

    В ведомстве подчеркнули, что западный берег Евфрата в скором времени будет полностью освобожден, а это позволит окончить операцию по разгрому остатков боевиков на востоке Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #иг #игил #минобороны рф #евфрат
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