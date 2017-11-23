Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободили населенный пункт Эль-Края

Дейр-эз-Зор, 23 ноября. В течение минувших суток подразделения Сирийской арабской армии под командованием генерала Сухела при поддержке ВКС РФ разбили террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) и полностью освободили населенный пункт Эль-Края.

Операция против террористов ИГ1 была спланирована с участием российских военных советников.

«Подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ1 населенный пункт Эль-Края, — указано в сообщении российского министерства обороны. — Отряды сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС России осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе долины реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега».

Уже в ближайшее время, уверены в Минобороны, западный берег Евфрата будет полностью освобожден от сил террористов ИГ. Это будет означать окончательный разгром ИГ в Сирии.

Ранее, напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что российские дальние бомбардировщики нанесли удары по опорным пунктами ИГ в районе Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.