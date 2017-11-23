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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободили населенный пункт Эль-Края
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободили населенный пункт Эль-Края

    8:38  23 Ноября 2017  /обновлено: 9:02  23 Ноября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободили населенный пункт Эль-Края

    Дейр-эз-Зор, 23 ноября. В течение минувших суток подразделения Сирийской арабской армии под командованием генерала Сухела при поддержке ВКС РФ разбили террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) и полностью освободили населенный пункт Эль-Края.

    Операция против террористов ИГ1 была спланирована с участием российских военных советников.

    «Подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ1 населенный пункт Эль-Края, — указано в сообщении российского министерства обороны. — Отряды сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС России осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе долины реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега».

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободили населенный пункт Эль-Края

    Уже в ближайшее время, уверены в Минобороны, западный берег Евфрата будет полностью освобожден от сил террористов ИГ. Это будет означать окончательный разгром ИГ в Сирии.

    Ранее, напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что российские дальние бомбардировщики нанесли удары по опорным пунктами ИГ в районе Абу-Кемаля.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #иг #саа #эль-края
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