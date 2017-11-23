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Донбасс: ВСУ за сутки 7 раза обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 7 раза обстреляли территорию ЛНР

    8:40  23 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 7 раза обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 23 ноября. Территория Луганской народной республики в течение последних суток подвергалась обстрелам с позиций ВСУ семь раз.

    Об этом заявили в оборонном ведомстве ЛНР, отметив, что огонь киевские силовики вели по селам Молодежное, Смелое и Калиново-Борщеватое, а также поселку Фрунзе и районам Алмазной.

    При обстрелах ВСУ использовали гранатометы СПГ, АГС и РПГ, минометы 120 и 82 мм, а также вооружение БМП и стрелковое оружие. Раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #луганск
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