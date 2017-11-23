Клинтон: Трамп подстрекал «хакеров» из России искать компромат

Нью-Йорк, 23 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп подстрекал российских «хакеров» для того, чтобы они собрали компромат об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения деловой переписки в качестве госсекретаря.

Об этом Клинтон заявила накануне в эфире радиошоу The Hugh Hewitt Show, пишет «Газета.ру».

«Я считаю, что россияне, подстрекаемые в то время кандидатом Трампом, определенно делали все возможное, чтобы найти все, что могло в принципе быть на этом сервере», — сообщила она.

При этом Клинтон не объяснила, как именно Трамп якобы оказывал влияние на «российских хакеров».

Напомним, в процессе предвыборной гонки в Америке в 2016 году сообщение о том, что Клинтон пользовалась личными серверами для работы, сильно подорвало к ней доверие избирателей и стало основанием для обвинения бывшего госсекретаря в нарушении правил внутренней безопасности.

Информация о том, что Россия якобы вмешивалась в избирательный процесс США, появились еще летом 2016 года. С тех пор Вашингтон продолжает предъявлять обвинения Москве и нашел некий «российский след» даже в деле об убийстве американского президента Джона Кеннеди.