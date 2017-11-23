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Парламентарии России и Евросоюза согласны, что санкции не должны касаться депутатов
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    Парламентарии России и Евросоюза согласны, что санкции не должны касаться депутатов

    8:32  23 Ноября 2017
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    Парламентарии России и Евросоюза согласны, что санкции не должны касаться депутатов

    Москва, 23 ноября. Парламентарии РФ и ЕС едины во мнении, что санкционные ограничения не должны распространяться на депутатский корпус, заявила в среду заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Епифанова.

    Российские и европейские парламентарии провели ряд встреч в Брюсселе в рамках 5-го парламентского форума «Северное измерение».

    По словам Епифановой, парламентарии «являются представителями своих народов, и именно они, общаясь между собой, могут быть крайне полезны для решения конфликтных ситуаций», для чего они должны иметь возможность «выехать на проблемную территорию или встретиться с сообществом, где возникают проблемы или конфликты».

    Замперседателя ГД добавила, что российские депутаты пообщались с французами, финнами, норвежцами, и «все они говорят, что уже хватит этого противостояния, поскольку мы теряем те возможности, которые мы должны создавать для мира».

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова отметила, что в Европе «есть парламентарии, которые поддерживают нашу страну и готовы к сотрудничеству», но по ряду обстоятельств «они вынуждены об этом молчать».

    Программа «Северное измерение», предложенная Финляндией в сентябре 1997 и принятая спустя два года, охватывает регион Балтийского моря, Арктику и Северо-запад России. Она нацелена на решение конкретных задач этих регионов, а также на укрепление сотрудничества между странами-членами ЕС и Россией.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #евросоюз #сотрудничество #ес #парламент
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