Человека на Луне без скафандра разглядели конспирологи на снимке НАСА
Вашингтон, 23 ноября. Конспирологи, изучая старые фотографии НАСА, разглядели на одном из снимков на поверхности Луны человека без скафандра
Видео, на котором происходит «полет разборов», выложено на YouTube на канале Streetcap1. Интерес к теме настолько высок, что за неделю, как ролик гуляет на просторах интернета, зарегистрировано около 2 миллионов просмотров.
Как сообщает «Газета.ru», конспиролог в отражении зеркального щитка на скафандре разглядел фигуру некоего человека без какого-либо оборудования для нахождения на поверхности естественного спутника нашей планеты.
Таким образом, увиденные и проанализированные факты позволяют делать выводы, что миссия на Луне американских астронавтов в декабре 1972 года на самом деле была срежиссирована и снята на Земле.
Кроме прочего, фрагмент «расследования» показали в эфире Fox News, отметив, что НАСА не прокомментировало данные.