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СМИ сообщили о зверских пытках саудовских принцев наемниками США
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    СМИ сообщили о зверских пытках саудовских принцев наемниками США

    8:39  23 Ноября 2017
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    СМИ сообщили о зверских пытках саудовских принцев наемниками США

    Эр-Рияд, 23 ноября. Саудовские принцы и бизнесмены, задержанные в ноябре по распоряжению Высшего комитета по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, подвергаются зверским пыткам со стороны наемников из США. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

    После серии арестов принцев и предпринимателей допрашивали западные наемники, которые работают на 32-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, передает телеканал «360».

    «Они избивают их, пытают, мучают, оскорбляют. Они хотят их сломить», — сообщил собеседник.

    СМИ сообщили о зверских пытках саудовских принцев наемниками США

    По словам источника, принц якобы не желает, чтобы рядом с влиятельными людьми из числа королевской семьи, военнослужащих, экс-министров и бизнесменов были саудовские офицеры.

    Кроме того, некоторые особо важные допросы наследный принц проводит самостоятельно, заявил другой анонимный источник.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», саудовским принцам предложили обменять их богатства на свободу.

    Автор: Дана Балан
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    #коррупция #арест #саудовская аравия #саудовский принц #эр-рияд #пытки
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