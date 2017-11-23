СМИ сообщили о зверских пытках саудовских принцев наемниками США

Эр-Рияд, 23 ноября. Саудовские принцы и бизнесмены, задержанные в ноябре по распоряжению Высшего комитета по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, подвергаются зверским пыткам со стороны наемников из США. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

После серии арестов принцев и предпринимателей допрашивали западные наемники, которые работают на 32-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, передает телеканал «360».

«Они избивают их, пытают, мучают, оскорбляют. Они хотят их сломить», — сообщил собеседник.

По словам источника, принц якобы не желает, чтобы рядом с влиятельными людьми из числа королевской семьи, военнослужащих, экс-министров и бизнесменов были саудовские офицеры.

Кроме того, некоторые особо важные допросы наследный принц проводит самостоятельно, заявил другой анонимный источник.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», саудовским принцам предложили обменять их богатства на свободу.