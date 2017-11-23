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Политик из Нидерландов намерен «бороться с русофобией»
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    Политик из Нидерландов намерен «бороться с русофобией»

    8:18  23 Ноября 2017
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    Политик из Нидерландов намерен «бороться с русофобией»

    Амстердам, 23 ноября. Лидер занявшей второе место на выборах в Нидерландах «Партии Свободы» Герт Вилдерс собирается «бороться с русофобией». Об этом политик заявил в интервью журналу Elsevier Weekblad.

    Вилдерс сообщил, что собирается предложить «противовес истеричной русофобии». Политик отметил, что Россия и Нидерланды имеют общие интересы, и осудил транслирующих «ложные изображения врагов» коллег. Вилдерс подчеркнул, что согласен не со всем, что происходит в РФ. Тем не менее, по мнению политика, его соотечественники могут поучиться у россиян патриотизму.

    «Когда дело касается патриотизма, мы можем поучиться у русских», — заявил Вилдерс.

    Лидер «Партии Свободы» сообщил, что планирует в 2018 году посетить Москву и выступить в Госдуме. Он упомянул, что уже обсудил будущий визит с послом России в Нидерландах Александром Шульгиным.  

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что голландское издание De Volkskrant распространило информацию о том, что жители Москвы начали есть крыс. В газете объяснили «изменение рациона» россиян введенным в ответ на антироссийские санкции продуктовым эмбарго.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #русофобия #нидерланды
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