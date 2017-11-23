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Посольство России в Молдавии призвало расследовать осквернение памятника Пушкину
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    Посольство России в Молдавии призвало расследовать осквернение памятника Пушкину

    8:09  23 Ноября 2017
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    Посольство России в Молдавии призвало расследовать осквернение памятника Пушкину

    Кишинев, 23 ноября. Российское посольство в Молдавии призвало официальный Кишинев провести тщательное расследовании осквернение памятника Пушкину в городе Фалешты.

    «Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении монумента. Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной», — цитирует «Газета.ru» сообщение дипломатического ведомства.

    Как сообщают «Известия», пока неизвестные вандалы сломали верхнюю часть памятника великому русскому поэту — голову и плечи. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

    «Непонятно, чем руководствовались правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах?», — говорится в сообщении дипломатов.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #мид рф #молдавия #пушкин
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