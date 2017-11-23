Посольство России в Молдавии призвало расследовать осквернение памятника Пушкину

Кишинев, 23 ноября. Российское посольство в Молдавии призвало официальный Кишинев провести тщательное расследовании осквернение памятника Пушкину в городе Фалешты.

«Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении монумента. Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной», — цитирует «Газета.ru» сообщение дипломатического ведомства.

Как сообщают «Известия», пока неизвестные вандалы сломали верхнюю часть памятника великому русскому поэту — голову и плечи. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».