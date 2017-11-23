Надо больше работать: эксперты высказались против длинных новогодних каникул

Москва, 23 ноября. Экономисты и политики высказались о вреде затяжных каникул.

Елена Варшавская, профессор кафедры управления ресурсами Высшей школы экономики считает, что длинные новогодние праздники бьют по бюджету страны, передает «Дни.ру» со ссылкой на радиостанцию НСН. Экономист аргументирует позицию тем, что «у многих отсутствует культура проведения этих дней, для многих они превращаются не понятно во что».

Варшавская добавила, что несмотря на постоянные обещания сократить новогодние каникулы, в 2018 году они снова продлятся более недели — с 30 декабря по 8 января.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов недавно заявил, что россиянам надо больше работать. Так чиновник отреагировал на предложение работников IT-индустрии учредить новый профессиональный праздник — День специалиста по криптовалюте.

«Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», — сказал глава ведомства.

Подобной позиции придерживается и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ранее он предложил оставить только три праздничных дня: 1 января, 9 мая и 12 июня, а новогодние каникулы заменить дополнительными днями отпуска.

Согласно производственному календарю, в 2018 году россиян ждут 28 дополнительных дней отдыха.

По данным портала Hotels.com, Россия занимает первое место в мире по количеству нерабочих дней.