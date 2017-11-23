Минобороны Украины подсчитало число женщин-военных ВСУ, воевавших в Донбассе

Киев, 23 ноября. Шесть тысяч женщин побывали в так называемой АТО в Донбассе в качестве военнослужащих. Об этом сообщил глава министерства обороны Украины Степан Полторак, назвав перспективой присутствие прекрасной половины человечества в Вооруженных силах Украины.

По словам украинского министра, на юго-востоке страны с момента начала военных действий участвовали порядка шести тысяч женщин-военнослужащих.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день свыше 55 тысяч женщин отдали предпочтение военным специальностям и карьере в данной сфере.

Глава Минобороны Украины назвал присутствие женщин в украинской армии большим успехом страны. Он также добавил, что логика мышления женщин-военнослужащих сильно отличается от мужской.

Полторак также напомнил, что большинство женщин-военных занимают высокие командные должности.