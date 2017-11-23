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Общество
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Украина
Минобороны Украины подсчитало число женщин-военных ВСУ, воевавших в Донбассе
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    Минобороны Украины подсчитало число женщин-военных ВСУ, воевавших в Донбассе

    8:16  23 Ноября 2017
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    Минобороны Украины подсчитало число женщин-военных ВСУ, воевавших в Донбассе

    Киев, 23 ноября. Шесть тысяч женщин побывали в так называемой АТО в Донбассе в качестве военнослужащих. Об этом сообщил глава министерства обороны Украины Степан Полторак, назвав перспективой присутствие прекрасной половины человечества в Вооруженных силах Украины. 

    По словам украинского министра, на юго-востоке страны с момента начала военных действий участвовали порядка шести тысяч женщин-военнослужащих.

    Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день свыше 55 тысяч женщин отдали предпочтение военным специальностям и карьере в данной сфере. 

    Глава Минобороны Украины назвал присутствие женщин в украинской армии большим успехом страны. Он также добавил, что логика мышления женщин-военнослужащих сильно отличается от мужской.

    Полторак также напомнил, что большинство женщин-военных занимают высокие командные должности.  

    Автор: Дана Балан
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    #всу #донбасс #женщины #украина #полторак
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