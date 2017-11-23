Украинским военным разрешили носить бороды и усы

Киев, 23 ноября. Военнослужащие ВСУ смогут не сбривать бороды и усы. Соответствующий приказ подписал накануне министр обороны Украины Степан Полторак.

Согласно опубликованному на сайте ведомства обновленному приказу «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев» украинским военным разрешается носить бороды и усы во время выполнения боевых и учебно-боевых задач.

При этом отмечается, что растительность на лице не должна мешать ношению снаряжения и отвечать требованиям гигиены. Ранее только офицеры и прапорщики ВСУ могли отращивать бороды и усы, если у них были для этого медицинские показания.

Новость вызвала дискуссию в социальных сетях. Пользователи предложили украинскому Минобороны заодно обязать военных носить чуб, вспомнили о вшах и иронично поинтересовались, разрешили ли служащим не мыться.

А чуб то? Как же чуб? — Фартовая киса (@milashca83) November 22, 2017

По мнению некоторых интернет-пользователей, теперь украинские военные будут больше похожи на партизан, викингов и «лесовиков».

Партизанщина какая то,а не армия. — Ксения (@04_ksyu93_28_04) November 22, 2017

Впрочем, нашлись и те, кого нововведение порадовало.