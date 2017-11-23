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Украина
Украинским военным разрешили носить бороды и усы
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    Украинским военным разрешили носить бороды и усы

    8:11  23 Ноября 2017
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    Украинским военным разрешили носить бороды и усы

    Киев, 23 ноября. Военнослужащие ВСУ смогут не сбривать бороды и усы. Соответствующий приказ подписал накануне министр обороны Украины Степан Полторак.

    Согласно опубликованному на сайте ведомства обновленному приказу «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев» украинским военным разрешается носить бороды и усы во время выполнения боевых и учебно-боевых задач.

    При этом отмечается, что растительность на лице не должна мешать ношению снаряжения и отвечать требованиям гигиены. Ранее только офицеры и прапорщики ВСУ могли отращивать бороды и усы, если у них были для этого медицинские показания.

    Новость вызвала дискуссию в социальных сетях. Пользователи предложили украинскому Минобороны заодно обязать военных носить чуб, вспомнили о вшах и иронично поинтересовались, разрешили ли служащим не мыться.

    По мнению некоторых интернет-пользователей, теперь украинские военные будут больше похожи на партизан, викингов и «лесовиков». 

    Впрочем, нашлись и те, кого нововведение порадовало. 

    «Хоть в армию возвращайся», — написал в Facebook Алексей Лубенец, отметив, что постоянное бритье во время службы его особенно раздражало. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #соцсети #борода
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