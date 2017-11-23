Украинским военным разрешили носить бороды и усы
Киев, 23 ноября. Военнослужащие ВСУ смогут не сбривать бороды и усы. Соответствующий приказ подписал накануне министр обороны Украины Степан Полторак.
Согласно опубликованному на сайте ведомства обновленному приказу «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев» украинским военным разрешается носить бороды и усы во время выполнения боевых и учебно-боевых задач.
При этом отмечается, что растительность на лице не должна мешать ношению снаряжения и отвечать требованиям гигиены. Ранее только офицеры и прапорщики ВСУ могли отращивать бороды и усы, если у них были для этого медицинские показания.
Новость вызвала дискуссию в социальных сетях. Пользователи предложили украинскому Минобороны заодно обязать военных носить чуб, вспомнили о вшах и иронично поинтересовались, разрешили ли служащим не мыться.
А чуб то? Как же чуб?— Фартовая киса (@milashca83) November 22, 2017
По мнению некоторых интернет-пользователей, теперь украинские военные будут больше похожи на партизан, викингов и «лесовиков».
Партизанщина какая то,а не армия.— Ксения (@04_ksyu93_28_04) November 22, 2017
Впрочем, нашлись и те, кого нововведение порадовало.
«Хоть в армию возвращайся», — написал в Facebook Алексей Лубенец, отметив, что постоянное бритье во время службы его особенно раздражало.