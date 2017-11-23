Лавров отверг обвинения в попытке государственного переворота в Черногории

Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в причастности Москвы к попытке государственного переворота в Черногории.

Как считает глава российского внешнеполитического ведомства судебный процесс о событиях 2016-го в Подгорице – есть не что иное, как «политический заказ», который нацелен на подрыв доверия черногорцев к России.

Министерство иностранных дел отрицает причастность Москвы к делу и готово оказать содействие россиянам, которых прокуратура Черногории обвиняет в противоправных действиях против власти.