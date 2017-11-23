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Лавров отверг обвинения в попытке государственного переворота в Черногории
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    Лавров отверг обвинения в попытке государственного переворота в Черногории

    7:53  23 Ноября 2017
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    Лавров отверг обвинения в попытке государственного переворота в Черногории

    Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в причастности Москвы к попытке государственного переворота в Черногории.

    Как считает глава российского внешнеполитического ведомства судебный процесс о событиях 2016-го в Подгорице – есть не что иное, как «политический заказ», который нацелен на подрыв доверия черногорцев к России.

    Министерство иностранных дел отрицает причастность Москвы к делу и готово оказать содействие россиянам, которых прокуратура Черногории обвиняет в противоправных действиях против власти.

    «Представленные на прошедших судебных заседаниях результаты работы черногорских следователей демонстрируют абсурдность и несостоятельность предъявленных обвинений», — говорится в цитируемом «Известиями» письме Сергея Лаврова.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сергей лавров #мид рф #черногория
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