Лавров отверг обвинения в попытке государственного переворота в Черногории
Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в причастности Москвы к попытке государственного переворота в Черногории.
Как считает глава российского внешнеполитического ведомства судебный процесс о событиях 2016-го в Подгорице – есть не что иное, как «политический заказ», который нацелен на подрыв доверия черногорцев к России.
Министерство иностранных дел отрицает причастность Москвы к делу и готово оказать содействие россиянам, которых прокуратура Черногории обвиняет в противоправных действиях против власти.
«Представленные на прошедших судебных заседаниях результаты работы черногорских следователей демонстрируют абсурдность и несостоятельность предъявленных обвинений», — говорится в цитируемом «Известиями» письме Сергея Лаврова.