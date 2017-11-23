Реальные доходы пенсионеров выросли в 2017 году

Москва, 23 ноября. Рост реальных пенсий в 2017 году обогнал инфляцию. Об этом со ссылкой на материалы Счетной палаты сообщают «Известия».

По данным издания, пенсионеры стали единственной социальной группой в России, реальные доходы которой выросли в 2017 году. За первые девять месяцев текущего года реальный размер пенсий увеличился на 4,2% , тогда как в период с январь по сентябрь прошлого года показатель снизился на 3,7%. В 2017 году рост реального размера пенсий превысил инфляцию, которая в первые девять месяцев текущего года составила 3%.

Напомним, правительство России несколько раз проявляло дополнительную заботу о пенсионерах. В январе 220 млрд рублей было выделено на разовую доплату к пенсиям в размере пяти тысяч рублей. В сентябре Минфин выделил на закрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда 164 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Часть этих средств были потрачены на индексацию пенсий работающим пенсионерам.