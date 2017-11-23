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Более 50 российских спортсменов подадут иск против ВАДА и Макларена о клевете
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    Более 50 российских спортсменов подадут иск против ВАДА и Макларена о клевете

    7:58  23 Ноября 2017
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    Более 50 российских спортсменов подадут иск против ВАДА и Макларена о клевете

    Москва, 23 ноября. Российские атлеты, лишенные права выступать на Олимпийских играх после публикации скандально известного доклада канадского юриста Ричарда Макларена, намерены привлечь к ответу как самого автора материала, так Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). 

    Как пишет газета «Известия», в будущем году к главе независимой комиссии ВАДА и самой организации может быть подано более 50 исков.

    Как рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, в следующем году российские спортсмены последуют примеру велосипедистов. 

    Она подчеркнула, что ФЛГР по сей день не видела мотивировочную часть решения Международного олимпийского комитета (МОК) по делам Легкова и Белова.

    Более 50 российских спортсменов подадут иск против ВАДА и Макларена о клевете

    «Поэтому пока дата слушания апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) не назначена. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — отметила она.

    Кроме того, в случае победу в Лозанне, ФЛГР будет подавать иск о клевете и распространении лживых фактов против Макларена, подчеркнула Вяльбе. 

    Как сообщала «Газета.Ru», в минувшую среду МОК пожизненно отстранил от ОИ четырех российских лыжников. 

    Автор: Дана Балан
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