Более 50 российских спортсменов подадут иск против ВАДА и Макларена о клевете

Москва, 23 ноября. Российские атлеты, лишенные права выступать на Олимпийских играх после публикации скандально известного доклада канадского юриста Ричарда Макларена, намерены привлечь к ответу как самого автора материала, так Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Как пишет газета «Известия», в будущем году к главе независимой комиссии ВАДА и самой организации может быть подано более 50 исков.

Как рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, в следующем году российские спортсмены последуют примеру велосипедистов.

Она подчеркнула, что ФЛГР по сей день не видела мотивировочную часть решения Международного олимпийского комитета (МОК) по делам Легкова и Белова.

«Поэтому пока дата слушания апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) не назначена. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — отметила она.

Кроме того, в случае победу в Лозанне, ФЛГР будет подавать иск о клевете и распространении лживых фактов против Макларена, подчеркнула Вяльбе.

Как сообщала «Газета.Ru», в минувшую среду МОК пожизненно отстранил от ОИ четырех российских лыжников.