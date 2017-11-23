National Interest: Проект «самого странного» оружия России вызвал беспокойство в США

Нью-Йорк, 23 ноября. В настоящее время в России может создаваться «самое странное оружие из всех» — огромная беспилотная торпеда с атомным двигателем и кобальтовым боезарядом, способным отравить радиоактивным заражением огромную территорию. Эксперт американского The National Interest попытался понять — зачем же Минобороны РФ могло потребоваться такое оружие?

О «ядерной торпеде» «Статус-6» стало известно в 2015 году, после того, как листок с ее принципиальной схемой появился в сюжете российских новостей про совещание в Генштабе ВС РФ. С этого момента появление нового оружия неоднократно привлекало внимание западной прессы, однако главная проблема, по словам эксперта NI Майкла Пека — понять, в чем смысл создания «гигантской ядерной торпеды-робота».

Предполагается, что «ядерная торпеда» сможет на максимальной глубине скрытно подобраться к порту противника России в ядерной войне и нанести удар, превратив участок побережья в радиоактивную пустошь. Движется торпеда с невероятной скоростью в 100 узлов. Однако это все равно слишком медленно.

«На скорости в 100 узлов потребуется почти 36 часов для того, чтобы выпущенной из Мурманска торпеде достигнуть Нью-Йорка, — отмечает эксперт. — При этом запущенной из России ракете потребуется всего полчаса, и еще меньше — если она будет запущена с подводной лодки у американского побережья».

Возможно, ядерные торпеды станут частью «Периметра» — «последней линии» российской обороны, которая ответит агрессору, в случае если вражескими ударами будет уничтожено российское политическое и военное руководство. Однако и в этом случае ядерный взрыв на побережье будет последним, о чем будут беспокоиться американцы, которым повезет пережить прилет российских баллистических ракет, считает автор. Реальное же назначение ядерных торпед — если они действительно будут построены — остается загадкой.