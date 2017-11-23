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Календари со снимками Путина на охоте вызвали ажиотаж в Великобритании
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    Календари со снимками Путина на охоте вызвали ажиотаж в Великобритании

    8:00  23 Ноября 2017  /обновлено: 8:36  23 Ноября 2017
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    Календари со снимками Путина на охоте вызвали ажиотаж в Великобритании

    Лондон, 23 ноября. В Великобритании начали продавать календарь на 2018 год с фотографиями президента России Владимира Путина, которые вызвали большой ажиотаж среди местных жителей.

    Как сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на издание Daily Mirror, в календаре использовано 12 снимков Путина, на которых российский лидер изображен на его страницах за работой и на отдыхе, в том числе и на охоте. Календари с Путиным на тренировке дзюдо, с охотничьим ружьем и в обнимку с леопардом практически разлетелись с прилавков.

    Издание доступно на восьми языках.

    В британских интернет-магазинах календарь можно приобрести за 16 фунтов стерлингов (около 1200 рублей).

    Напомним, последний раз президент выезжал на охоту и рыбалку в Хакасию в августе этого года. Вместе с минобороном РФ Сергеем Шойгу они провели два дня в Тыве, где занимались охотой, рыбалкой, исследовали тайгу и, по словам главы Хакасии Виктора Зимина, питались тем, что добудут. В частности, готовили щучьи котлеты и уху.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #великобритания
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