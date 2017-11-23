Власти Франции обязали Керимова сдать паспорт

Париж, 23 ноября. Власти Франции обещают оставить на свободе члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, если он сдаст паспорт, заплатит залог в размере пяти миллионов евро, будет регулярно приходить в местную полицию и не будет контактировать с «некоторыми лицами».

Такие требования к российскому сенатору перечислил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Он также уточнил, что во Франции Керимову предъявлены обвинения в уклонении от оплаты налогов и отмывании денег, пишет РИА Новости.

При этом в Совете Федерации сообщают, что во Франции Керимов находится без дипломатического паспорта: этот документ выдается сенаторам только в том случае, если они отправляются за границу в командировку. Керимов же посещал Францию по личным делам, сообщает агентство со ссылкой на источник в Совфеде РФ.

Однако в Кремле располагают другой информацией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Сулейман Керимов въезжал на территорию Франции с дипломатическим паспортом.

«Разумеется, здесь особое значение (имеет — ред.) — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сообщил Песков.

Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала, что адвокат Сулеймана Керимова не стал комментировать решение суда в Ницце, который огласил обвинения в сторону российского сенатора и избрал для него меру пресечения накануне.