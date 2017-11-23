Очень важная встреча: оппозиция Сирии оценила заявление России, Ирана и Турции

Сочи, 23 ноября. Совместное заявление лидеров России, Ирана и Турции по результатам трехстороннего саммита, прошедшего накануне в Сочи, заложило практический фундамент для начала политического процесса в Сирии. Об этом сообщил глава московской платформы оппозиции САР Кадри Джамиль.

Он подчеркнул, что это «очень важная встреча и очень важное решение», поскольку для оппозиции это означает, что «появилась основа для практического начала политического процесса» в Сирии, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что совместное заявление «даст новый импульс женевскому процессу».

«Я думаю, те оппозиционные силы, которые не поняли соотношения сил, не поедут. Пусть не едут — они будут в изоляции», — отметил Джамиль.

Напомним, в минувшую среду в Сочи состоялся саммит президентов Российской Федерации, Ирана и Турции по урегулированию сирийского кризиса.

Как сообщала «Газета.Ru», Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по окончании встречи сделали совместное заявление.

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