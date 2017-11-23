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Очень важная встреча: оппозиция Сирии оценила заявление России, Ирана и Турции
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    Очень важная встреча: оппозиция Сирии оценила заявление России, Ирана и Турции

    7:43  23 Ноября 2017
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    Очень важная встреча: оппозиция Сирии оценила заявление России, Ирана и Турции

    Сочи, 23 ноября. Совместное заявление лидеров России, Ирана и Турции по результатам трехстороннего саммита, прошедшего накануне в Сочи, заложило практический фундамент для начала политического процесса в Сирии. Об этом сообщил глава московской платформы оппозиции САР Кадри Джамиль. 

    Он подчеркнул, что это «очень важная встреча и очень важное решение», поскольку для оппозиции это означает, что «появилась основа для практического начала политического процесса» в Сирии, передает РИА Новости

    Он подчеркнул, что совместное заявление «даст новый импульс женевскому процессу».

    Очень важная встреча: оппозиция Сирии оценила заявление России, Ирана и Турции

    «Я думаю, те оппозиционные силы, которые не поняли соотношения сил, не поедут. Пусть не едут — они будут в изоляции», — отметил Джамиль.

    Напомним, в минувшую среду в Сочи состоялся саммит президентов Российской Федерации, Ирана и Турции по урегулированию сирийского кризиса.

    Как сообщала «Газета.Ru», Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по окончании встречи сделали совместное заявление. 

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    Автор: Дана Балан
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