Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт

Москва, 23 ноября. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал в ночном телевизионном эфире, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт.

«У России проблем более чем достаточно, но есть уникальный в своем роде дипломатический, военный опыт, который существует сегодня на сирийской платформе, который дал очень и очень много. Во-первых, он «обнулил» возможности войны с блоком НАТО. Во-вторых, мы начали общаться с нашими ситуационными партнерами, вроде Ирана и другими спонсорами войны в Сирии – Катаром, Саудовской Аравией, которые нас не любили, не любят и никогда не будут любить», — заявил востоковед в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Это есть то умение, которого не присутствовало ни в конце 80-х, ни в 90-е годы. Скажем честно – никто не подозревал, что оно вообще когда-то будет. Сначала армия демонстрирует свои возможности, потом военная дипломатия показывает, что она без западных как бы партнеров может нормализовать ситуацию. И обратите внимание — не так важно, кто был в Сочи, а важно – кого там не было. Там не было западного блока, без которого прекрасно все обходятся», — продолжил президент Института Ближнего Востока.