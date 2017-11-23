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Весь мир
Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт
Весь мир
Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт
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    Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт

    7:31  23 Ноября 2017
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    Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт

    Москва, 23 ноября. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал в ночном телевизионном эфире, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт.

    «У России проблем более чем достаточно, но есть уникальный в своем роде дипломатический, военный опыт, который существует сегодня на сирийской платформе, который дал очень и очень много. Во-первых, он «обнулил» возможности войны с блоком НАТО. Во-вторых, мы начали общаться с нашими ситуационными партнерами, вроде Ирана и другими спонсорами войны в Сирии – Катаром, Саудовской Аравией, которые нас не любили, не любят и никогда не будут любить», — заявил востоковед в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Это есть то умение, которого не присутствовало ни в конце 80-х, ни в 90-е годы. Скажем честно – никто не подозревал, что оно вообще когда-то будет. Сначала армия демонстрирует свои возможности, потом военная дипломатия показывает, что она без западных как бы партнеров может нормализовать ситуацию. И обратите внимание — не так важно, кто был в Сочи, а важно – кого там не было. Там не было западного блока, без которого  прекрасно все обходятся», — продолжил президент Института Ближнего Востока.

    Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт

    «У России в ближней периферии есть Центральная Азия с ее очень непростыми проблемами и нестабильностью, с необорудованной с Казахстаном границей длиной в 2500 километров. У нас есть граница с Украиной, где формируется фашистская и абсолютно антироссийская и антирусская общность, с чем нам еще придется встретиться в независимости от того, как она будет экономически, политически и как угодно разваливаться и криминализироваться. И полученные в Сирии опыт поможет преодолеть и эти проблемы», — резюмировал Евгений Сатановский.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сирия #украина #евгений сатановский #вечер с владимиром соловьевым
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