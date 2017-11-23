Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» приблизился к НБА

Москва, 23 ноября. Один из самых перспективных баскетболистов России Даниил Касаткин, который заканчивает учреждение Mountain Mission в штате Вирджиния, продолжит карьеру в Pennsylvania State University. Через 12 месяцев экс-игрок ЦСКА сможет получить путевку в Национальную баскетбольную ассоциацию, выставив свою кандидатуру на драфт.

По его словам, он мечтал играть на высочайшем уровне. Он отметил, что в нем были заинтересованы многие университеты, однако ни один из них не выступал на уровне Penn State.

«Я получил приглашение от них где-то месяц назад, и мы сразу согласовали официальный визит. Я съездил туда и принял их предложение. Что меня больше всего впечатлило? В первую очередь люди. С самого начала все были очень приветливы и честны со мной, игроки давали только положительные отзывы об университете и тренерском штабе», — рассказал баскетболист.

Касаткин также добавил, что побывал в их тренировочном комплексе и был удивлен, поскольку нигде не видел такого процесса работы и таких условий, пишут «Известия».

По его словам, любой игрок может когда угодно прийти в центр и тренироваться там без ограничений по времени. Кроме того, в центре есть личная кухня и многое другое.