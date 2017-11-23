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Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» приблизился к НБА
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    Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» приблизился к НБА

    7:31  23 Ноября 2017
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    Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» приблизился к НБА

    Москва, 23 ноября. Один из самых перспективных баскетболистов России Даниил Касаткин, который заканчивает учреждение Mountain Mission в штате Вирджиния, продолжит карьеру в Pennsylvania State University. Через 12 месяцев экс-игрок ЦСКА сможет получить путевку в Национальную баскетбольную ассоциацию, выставив свою кандидатуру на драфт. 

    По его словам, он мечтал играть на высочайшем уровне. Он отметил, что в нем были заинтересованы многие университеты, однако ни один из них не выступал на уровне Penn State.

    «Я получил приглашение от них где-то месяц назад, и мы сразу согласовали официальный визит. Я съездил туда и принял их предложение. Что меня больше всего впечатлило? В первую очередь люди. С самого начала все были очень приветливы и честны со мной, игроки давали только положительные отзывы об университете и тренерском штабе», — рассказал баскетболист.

    Касаткин также добавил, что побывал в их тренировочном комплексе и был удивлен, поскольку нигде не видел такого процесса работы и таких условий, пишут «Известия»

    По его словам, любой игрок может когда угодно прийти в центр и тренироваться там без ограничений по времени. Кроме того, в центре есть личная кухня и многое другое. 

    Автор: Дана Балан
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    #баскетбол #нба #касаткин
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