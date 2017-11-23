Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сатановский рассказал, как Россия может решать вопросы, используя сирийский опыт
Общество
Минздрав не будет создавать вытрезвители к ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав не будет создавать вытрезвители к ЧМ-2018

    7:25  23 Ноября 2017
    52

    Минздрав не будет создавать вытрезвители к ЧМ-2018

    Москва, 23 ноября. Минздрав не станет заниматься созданием вытрезвителей к чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как это не входит в компетенцию ведомства. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщают «Известия».

    Минздрав не станет участвовать в создании системы вытрезвителей в России, так как учреждения не являются медицинскими и не входят в компетенцию министерства. Но в ведомстве отметили, что создание в субъектах РФ учреждений для содержания находящихся в состоянии опьянения лиц «до естественного вытрезвления» не запрещено законом.

    Также в Минздраве подчеркнули, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для оказания медицинской помощи, если нет соответствующих показаний, и не может служить причиной для доставки перебравших граждан в дежурную часть МВД. Исключения составляют случаи, когда выпившее лицо совершило правонарушение.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #минздрав #чм-2018 #вытрезвители
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть