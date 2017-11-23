Минздрав не будет создавать вытрезвители к ЧМ-2018

Москва, 23 ноября. Минздрав не станет заниматься созданием вытрезвителей к чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как это не входит в компетенцию ведомства. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщают «Известия».

Минздрав не станет участвовать в создании системы вытрезвителей в России, так как учреждения не являются медицинскими и не входят в компетенцию министерства. Но в ведомстве отметили, что создание в субъектах РФ учреждений для содержания находящихся в состоянии опьянения лиц «до естественного вытрезвления» не запрещено законом.

Также в Минздраве подчеркнули, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для оказания медицинской помощи, если нет соответствующих показаний, и не может служить причиной для доставки перебравших граждан в дежурную часть МВД. Исключения составляют случаи, когда выпившее лицо совершило правонарушение.